Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями относительно боя Беринчик – Дэвис. Британский функционер назвал своего победителя противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Победитель боя Беринчик – Дэвис

Эдди Хирн заявил, что на месте Top Rank следующим соперником Кейшона Дэвиса выбрал бы Энди Круса. Промоутер считает, что малая популярность американца не должны стать помехой.

Британский функционер назвал преимущество организации боя Дэвис – Крус. Хирн отметил, что это целая история: подготовка и соперничество, это все, что нужно для великолепного поединка.

Относительно боя Беринчик – Дэвис Эдди Хирн дал однозначный ответ. Промоутер считает, что Кейшон победит Дениса в очном противостоянии.

Я знаю Кейшона, он боец, и очень хорошо прогрессирует. Он всегда был замечательным бойцом. Кейшон победит Беринчика. Но это бокс, все может произойти,

– заявил Хирн.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис должен состояться 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке. Место проведения главного поединка вечера бокса легендарный "Мэдисон-сквер-гарден".