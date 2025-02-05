Битва Беринчика против Дэвиса: где смотреть в Украине чемпионский бой

Чемпион мира WBO в легком весе Денис Беринчик в феврале проведет первую защиту титула. Определился официальный транслятор боя в Украине.

Чемпионский бой между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Вечер бокса от Top Rank будет принимать Театр в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать бой Беринчик – Дэвис

Официальным транслятором чемпионского боя Беринчик – Дэвис стал медиасервис MEGOGO. Все поединки вечера бокса будут доступны по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Начало трансляции, перечень комментаторов и гостей студии станут известны позже.

Трансляция боксерского шоу будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день главного события. Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть бои с переводом на жестовом языке в рамках социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышать".

Отметим, что в андеркарде состоится семь поединков. В частности американский проспект хевивейта Джаред Андерсон проведет бой против грека Мариоса Колласа. Не менее интересным обещает быть поединок с участием внука легендарного Мухаммеда Али – Нико Али Уолша.

Напомним, что Денис Беринчик сенсационно завоевал титул чемпиона мира WBO 18 мая 2024 года. Украинец по очкам победил чемпиона мира в трех категориях мексиканца Эмануэля Наваррете.