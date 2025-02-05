Чемпіонський бій між українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого. Вечір боксу від Top Rank прийматиме Театр в Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме бій Берінчик – Девіс

Офіційним транслятором чемпіонського бою Берінчик – Девіс став медіасервіс MEGOGO. Усі поєдинки вечора боксу будуть доступні за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Початок трансляції, перелік коментаторів та гостей студії стануть відомі згодом.

Трансляція боксерського шоу буде доступна у підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день головної події. Крім цього, на медіасервісі можна буде переглянути бої з перекладом жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чути".

Зазначимо, що в андеркарді відбудеться сім поєдинків. Зокрема американський проспект хевівейту Джаред Андерсон проведе бій проти грека Маріоса Колласа. Не менш цікавим обіцяє бути поєдинок за участю онука легендарного Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волша.

Нагадаємо, що Денис Берінчик сенсаційно здобув титул чемпіона світу WBO 18 травня 2024 року. Українець за очками переміг чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете.