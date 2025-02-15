Первое поражение в карьере: Беринчик не смог защитить титул чемпиона мира

В ночь с 14-го на 15-е февраля 2025-го года на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" Денис Беринчик провел бой против Кейшона Дэвиса. Украинский боксер не сохранил непобедимый статус после боя в Нью-Йорке.

"Украинский танк" и американский проспект продемонстрировали зрелищный поединок. Победителем главного события вечера бокса в Нью-Йорке стал Кейшон Девис, сообщает 24 канал.

Как это было Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция адского боя

Первая защита титула

Денис Беринчик впервые после боя в мае прошлого года против Эмануэля Наваррете. "Украинский танк" эффектно появился в ринге в образе "Острого козырька".

Трибуны "Мэдисон-сквер-гарден" давили на Дениса Беринчика. Чемпион мира продемонстрировал спокойствие и не обратил внимание на свист болельщиков, которые поддерживали Кейшона Дэвиса.

Старт за Кейшоном

Кейшон Дэвис перед поединком заявил, что отправит в нокаут Дениса Беринчика в первом раунде. Однако американец не выполнил обещание. На старте боя боксеры не шли в активные действия, а лишь одиночными ударами проверяли защиту друг друга.

В начале третьего раунда "Украинский танк" на канвасе после удара американца по спине. Однако Денис быстро поднялся и продолжил бой. Беринчик сразу пошел в атаку, чтобы отыграть у Кейшона Дэвиса нокдаун.

Быстрый нокаут от Дэвиса

Бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом завершился в четвертом раунде. Американский проспект удачно пробил по корпусу, после чего "Украинский танк" оказался в нокдауне.

Рефери начал отсчет, но Денис Беринчик не смог подняться. В итоге Кейшон Дэвис победил нокаутом. К сожалению, украинский боксер не смог защитить титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.