Инцидент произошел в аэропорту Тирес, расположенном недалеко от Кашкайша. Экклстоун прилетел туда на частном самолете, однако во время досмотра у него обнаружили дробовик, сообщает The Sun.

Экклстоун прилетел с оружием на частном самолете

Правоохранители задержали бывшего босса Формулы-1 после того, как обнаружили на борту его частного самолета оружие без необходимого разрешения.

Пока неизвестно, будут ли Экклстоуну предъявлены официальные обвинения и придется ли ему предстать перед судом. Полиция общественной безопасности Португалии (PSP) пока не дала публичного комментария по поводу инцидента.

Для британского бизнесмена это не первая проблема с законом из-за оружия. В 2022 году его задержали в бразильском Сан-Паулу после того, как во время проверки у него обнаружили пистолет. Тогда Экклстоун вышел на свободу после уплаты залога.

30 лет руководил Формулой-1

Берни Экклстоун на протяжении трех десятилетий был одной из самых влиятельных фигур в мире автоспорта. Он фактически возглавлял Формулу-1 с 1987 по 2017 год, превратив чемпионат в глобальный коммерческий проект.

В то же время деятельность британца неоднократно сопровождалась скандалами. Экклстоун делал неоднозначные заявления об Адольфе Гитлере, а в 2022 году заявлял о готовности "принять пулю" за президента России Владимира Путина.