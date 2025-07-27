Бешикташ хочет подписать украинского футболиста после фиаско с Шахтером

Бешикташ дома уступил Шахтеру в первом матче во 2-м раунде квалификации к Лиге Европы-2025/2026. Турецкий клуб активно ищет усиление после фиаско в матче с дончанами.

Турецкий клуб решил вернуться к варианту с подписанием украинца. "Черные орлы" планируют подписать нового нападающего, сообщает 24 канал со ссылкой на Fotospor.

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Кем заинтересовался Бешикташ?

Бешикташ планирует осуществить громкий трансфер украинского нападающего. "Черные орлы" намерены в кратчайшие сроки подписать Артема Довбыка, который играет за Рому в итальянской Серии А.

Переговоры между Бешикташем и Ромой относительно трансфера Артема Довбыка уже начались. "Черные орлы" рассматривают также альтернативный вариант с приглашением Мехди Тареми.

Однако главный тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер хочет видеть в своем составе молодого игрока. А иранскому форварду уже 33 года.

К слову. Ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля 2025 года. Начало игры запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Артем Довбик в сезоне 2024/2025 сыграл в 45 матчах за Рому в официальных турнирах. Украинский форвард успел забить 17 голов и отдать 4 результативные передачи.

Ранее сообщали о том, что Артем Довбык опроверг слухи об оттягивании возвращения к тренировке с Ромой после повреждения.