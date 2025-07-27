Ранее итальянские СМИ предположили, что из-за задержки в восстановлении украинец рискует начать сезон на скамейке запасных. Однако сам Довбик опроверг эту информацию, пишет 24 Канал со ссылкой на “Трибуну”.
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Когда Довбик вернется к тренировкам?
Артем опроверг слухи о проблемах с восстановлением после травмы и заверил, что уже в ближайшее время вернется к полноценным тренировкам.
Во вторник тренируюсь со всеми,
– сказал Артем Довбик.
Справка. В сезоне-2024/2025 украинец сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что Довбыка планирует подписать один из европейских грандовевропейских грандов. В трансфере украинца лично заинтересован главный тренер команды.