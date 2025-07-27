Раніше італійські ЗМІ припустили, що через затримку у відновленні українець ризикує розпочати сезон на лаві запасних. Однак сам Довбик заперечив цю інформацію, пише 24 Канал з посиланням на “Трибуну”.
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Коли Довбик повернеться до тренувань?
Артем заперечив чутки про проблеми з відновленням після травми і запевнив, що вже найближчим часом повернеться до повноцінних тренувань.
У вівторок тренуюсь з усіма,
– сказав Артем Довбик.
Довідка. У сезоні-2024/2025 українець зіграв 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що Довбика планує підписати один з європейських грандів. У трансфері українця особисто зацікавлений головний тренер команди.