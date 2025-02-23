Российская рубка в Эр-Рияде: Бивол взял реванш у Бетербиева

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде закончился большой вечер бокса. В главном поединке шоу сошлись россиянин с паспортом Канады Артур Бетербиев и чистый россиянин Дмитрий Бивол.

Зрители на трибунах и у своих экранов увидели довольно ровный бой до чемпионских раундов. Боксеры по очереди забирали себе раунды, а перед девятой трехминуткой счет одного из судей был равный 76:76, а за раундами 4:4, пишет 24 Канал.

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Второй бой остался за Биволом

Два из трех последних чемпионских раундов были за Артуром, который, казалось, был активнее и выбрасывал больше ударов. Зато Бивол эффективно взрывался и клинчевал в последнем раунде. Но это ему не помешало взять реванш у Бетербиева. Дмитрий победил в реванше по решению большинства судей – 114-114 (ничья), 116-112 и 115-113 в пользу Бивола.

Дмитрий Бивол отобрал у Артура Бетербиева звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Видео объявления победителя боя

Справка. В первом их очном бою победил Бетербиев, также по решению большинства судей – 114-114, 115-113 и 116-112.

Следует отметить, что Александр Усик, который был на этом вечере бокса, не стал ждать поединка Бетербиев – Бивол, а покинул арену перед самым началом противостояния россиян. Украинец посмотрел бой Джозефа Паркера против Мартина Баколе и попрощался с местной публикой.