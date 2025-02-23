Глядачі на трибунах та біля своїх екранів побачили доволі рівний бій до чемпіонських раундів. Боксери по черзі забирали собі раунди, а перед дев'ятою трихвилинкою рахунок одного із суддів був рівний 76:76, а за раундами 4:4, пише 24 Канал.

До теми Усик проігнорував бій росіян на вечорі боксу в Ер-Ріяді

Другий бій залишився за Біволом

Два із трьох останніх чемпіонських раундів були за Артуром, який, здавалось, був активнішим та викидав більше ударів. Натомість Бівол ефективно вибухав та клінчував в останньому раунді. Але це йому не завадило взяти реванш у Бетербієва. Дмітрій переміг у реванші за рішенням більшості суддів – 114-114 (нічия), 116-112 та 115-113 на користь Бівола.

Дмітрій Бівол відібрав в Артура Бетербієва звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі.

Відео оголошення переможця бою

Довідка. У першому їх очному бою тріумфував Бетербієв, також за рішенням більшості суддів – 114-114, 115-113 та 116-112.

Слід відзначити, що Олександр Усик, який був на цьому вечорі боксу, не став чекати поєдинку Бетербієв – Бівол, а покинув арену перед самісіньким початком протистояння росіян. Українець переглянув бій Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе та попрощався із місцевою публікою.