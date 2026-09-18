Россию и Беларусь официально исключили из мирового биатлона

В пятницу, 18 сентября, на заседании Конгресса IBU состоялось голосование по ряду важных решений. Среди них был и вопрос о статусе России и Беларуси в международном биатлоне.

Федерация биатлона Украины сообщила, что членство России и Беларуси в международном биатлоне останется приостановленным.

России не разрешили вернуться в биатлон

Союз биатлонистов России в июне 2026 года направил документы в IBU, в которых пытался убедить организацию в выполнении условий для восстановления членства, среди которых – дистанцирование от войны в Украине.

Однако Исполнительный совет IBU установил, что требования о восстановлении в правах Россией не были выполнены. Следовательно, Россия и Беларусь останутся вне международных биатлонных соревнований и в сезоне 2026/27.

Для нас важно, что решение, принятое в 2022 году, остается в силе и сегодня. Мы и в дальнейшем будем держать этот вопрос под контролем и информировать IBU о том, что происходит на самом деле,

– заявили в украинской федерации.

Отстранение представителей России и Беларуси продолжается с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя МОК объявил о рекомендациях по снятию санкций с российских спортсменов, в биатлоне они останутся в силе.

Поэтому российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в Кубке мира и Кубке IBU, а также в Олимпийских играх.

Напомним, летом украинская биатлонистка Юлия Журавок неожиданно оказалась в России. Там она начала работать в клубе, связанном с оккупационной армией.

Свое решение Журавок аргументировала тем, что в Украине все ее якобы бросили на произвол судьбы.

Федерация биатлона Украины сообщила, что Юлия прекратила выступления за национальную сборную еще в 2022 году, и с тех пор организация не имеет к ней никакого отношения. Ее возвращение в состав сборной Украины было невозможно из-за наличия у спортсменки российского гражданства.