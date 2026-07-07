Исполком МОК принял новое решение после юридического анализа статуса Олимпийского комитета России. На сайте организации пояснили, что учли изменения в структуре ОКР и начало отбора на предстоящие Олимпийские игры.

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Что известно о возвращении россиян?

В понедельник, 7 июля, Международный олимпийский комитет временно снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России, действовавшую с 12 октября 2023 года.

В МОК пояснили, что такое решение связано с началом квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, а также к зимним Юношеским Олимпийским играм 2028 года. В организации подчеркнули необходимость обеспечить равный доступ к этим соревнованиям для всех спортсменов.

В ходе рассмотрения вопроса комитет по правовым вопросам МОК установил, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.

Кроме того, российская сторона подтвердила, что не осуществляет и не планирует осуществлять никакой деятельности на этих территориях.

МОК призвал федерации отменить ограничения для россиян

Наряду с решением в отношении ОКР Международный олимпийский комитет публично рекомендовал международным спортивным федерациям снять все действующие ограничения с российских спортсменов.

В то же время в МОК подчеркнули, что и в дальнейшем будут внимательно следить за деятельностью Олимпийского комитета России в отношении временно оккупированных территорий Украины. Если организация нарушит взятые на себя обязательства или будет осуществлять деятельность на территориях, находящихся под юрисдикцией НОК Украины, Исполнительный комитет МОК оставляет за собой право повторно применить соответствующие санкции или принять другие меры.

Таким образом, решение о временном восстановлении статуса ОКР не означает автоматического снятия контроля со стороны МОК. Организация заявила, что и в дальнейшем будет оценивать действия Российского олимпийского комитета и при необходимости оперативно реагировать на любые нарушения.

Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах МОК должно быть принято позднее.