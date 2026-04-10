БК Ривне продолжает удивлять: клуб, который мог прекратить существование, поборется за медали Суперлиги

Ровенчане стали авторами единственной неожиданности среди всех поединков стадии 1/4 финала. В решающем матче серии они дожали соперника в напряженной концовке.

БК Ривне вырвал драматическую победу над Прикарпатьем-Говерлой в овертайме и вышел в полуфинал баскетбольной Суперлиги. Команда, которая еще недавно была на грани исчезновения, третий год подряд будет бороться за медали, передает 24 Канал.

Как разворачивалась игра?

В третьем матче четвертьфинальной серии БК Ривне одолел Прикарпатье-Говерлу со счетом 77:76 после овертайма.

Гости активнее начали эту игру и на большой перерыв ушли с преимуществом в 17 очков. Однако в третьей четверти подопечные Дениса Спиридонова постепенно растеряли этот гандикап, а в последней десятиминутке позволили Говерле сравнять счет.

Основное время завершилось вничью 68:68, а в дополнительной пятиминутке команды обменивались лидерством.

Главным героем ровенчан в этот вечер стал Джейлен Дюпри, который оформил дабл-дабл – 20 очков и 13 подборов. На счету американца все 9 очков своей команды в овертайме.

От грани исчезновения – до борьбы за медали

Еще в конце прошлого года ситуация вокруг клуба выглядела критической. Из-за финансовых трудностей БК Ривне снялся с розыгрыша Кубка Украины и даже мог прекратить существование, сообщало "Суспільне Спорт".

Мужская команда Суперлиги на грани выживания. Мы говорим об этом честно, потому что скрывать уже нет смысла. Если клуб в ближайшее время не решит финансовые проблемы, то под угрозой будут выступления команды в мужской Суперлиге в новом году,

– сообщали тогда в БК Ривне.

В конце, команда сумела стабилизировать ситуацию и сохранить место в чемпионате. Регулярный сезон красно-белые завершили на 5 месте и уже сумели одолеть первого соперника в плей-офф, который считался фаворитом.

