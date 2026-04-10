БК Рівне вирвав драматичну перемогу над Прикарпаттям-Говерлою в овертаймі та вийшов до півфіналу баскетбольної Суперліги. Команда, яка ще нещодавно була на межі зникнення, третій рік поспіль боротиметься за медалі, передає 24 Канал.

Дивіться також Шок для НБА: лідер сезону достроково завершив регулярку – під загрозою навіть плей-оф

Як розгорталася гра?

У третьому матчі чвертьфінальної серії БК Рівне здолав Прикарпаття-Говерлу з рахунком 77:76 після овертайму.

Гості активніше розпочали цю гру і на велику перерву пішли з перевагою у 17 очок. Однак у третій чверті підопічні Дениса Спиридонова поступово розгубили цей гандикап, а в останній десятихвилинці дозволили Говерлі зрівняти рахунок.

Основний час завершився внічию 68:68, а в додатковій п’ятихвилинці команди обмінювалися лідерством.

Головним героєм рівнян цього вечора став Джейлен Дюпрі, який оформив дабл-дабл – 20 очок і 13 підбирань. На рахунку американця всі 9 очок своєї команди у овертаймі.

Від межі зникнення – до боротьби за медалі

Ще наприкінці минулого року ситуація навколо клубу виглядала критичною. Через фінансові труднощі БК Рівне знявся з розіграшу Кубка України та навіть міг припинити існування, повідомляло "Суспільне Спорт".

Чоловіча команда Суперліги на межі виживання. Ми говоримо про це чесно, бо приховувати вже немає сенсу. Якщо клуб найближчим часом не вирішить фінансові проблеми, то під загрозою будуть виступи команди в чоловічій Суперлізі у новому році,

– заявили тоді у БК Рівне.

Врешті, команда зуміла стабілізувати ситуацію і зберегти місце в чемпіонаті. Регулярний сезон червоно-білі завершили на 5 місці і вже зуміли здолати першого суперника у плей-оф, який вважався фаворитом.

