Помогают преодолеть языковой барьер и ищут любимую еду: как в БК Ровно "приручают" американцев

Баскетбольный клуб Ровно Dream активно готовится к новому чемпионату Суперлиги. К команде присоединились несколько игроков, которые не присутствовали в начале сборов, в том числе иностранные новички.

Американские баскетболисты постепенно адаптируются к жизни в Украине. Капитан ровенского клуба Дмитрий Тимощук в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал, в чем легионеры нуждаются больше всего.

Языковой барьер и поиск любимой еды

По словам капитана БК Ровно Dream, в команде сейчас царит хорошая атмосфера, а сами баскетболисты уже успели соскучиться по игре.

Подходим к делу с отличным настроением, соскучились по баскетболу. Работаем над физической подготовкой, в команде прекрасная атмосфера. К нам приехали игроки, которых не было в начале сборов,

– рассказал Тимощук.

Для американских легионеров одним из вызовов остается языковой барьер, а также разница во временных поясах. Впрочем, партнеры по команде помогают новичкам освоиться и решать бытовые вопросы.

Больше всего американцам не хватает своих семей рядом. Иногда они просят помочь им найти нужные продукты, питание – важный момент для них. Они могут попросить подшукать кафе, рестораны, доставку еды, где можно вкусно поесть. Большинство наших легионеров больше всего любят есть курицу с рисом. У нас бывают командные ужины, когда мы собираемся вместе, можем пообщаться, обсудить какие-то командные моменты,

– отметил капитан ровенского клуба.



Джейлен Дюпри и Демариус Джейкобс (в центре) были лидерами команды в прошлом сезоне/ Фото БК Ровно

Пугают ли американцев взрывы

Главный тренер БК Ровно Dream Денис Спиридонов рассказал, что пока американские баскетболисты не выражали беспокойства из-за воздушных тревог или взрывов.

В то же время в прошлом году легионеры уже сталкивались с реалиями войны. По словам тренера, американские игроки испугались обстрелов в Днепре, а также слышали взрывы в Ровно. Около недели в городе было шумно и звучали воздушные тревоги.



Президент БК Ровно Сергей Лищук с тренерским штабом / Фото автора

Сейчас команда продолжает подготовку к новому сезону. Прошлый чемпионат БК Ровно Dream завершил на третьем месте, став одним из открытий Суперлиги.

В межсезонье клуб расстался с Джейленом Дюпри, который был лучшим легионером Суперлиги прошлого сезона. Вместо этого ровенчане продлили контракт с Демариусом Джейкобсом и подписали двух американцев – Тарига Эйсу, который в прошлом сезоне выступал за "Запорожье", и Денни Смита, игравшего в чемпионате Армении.