БК Ровно сотворил одну из главных сенсаций в украинском баскетболе этого сезона. Команда со скромным по меркам Суперлиги бюджетом смогла завоевать бронзовые медали.

По ходу сезона перспективы ровенчан были далеко не такими радужными. Из-за проблем с финансированием клуб снялся с розыгрыша Кубка и мог вообще прекратить свое существование.

Ровенский клуб славится своим умением находить качественных американских легионеров, которые уже третий год подряд становятся лучшими в Украине, а также развивать местную школу.

За три сезона в элите ровенчане завоевали два трофея – и останавливаться на достигнутом, похоже, не планируют.

В интервью 24 Каналу президент БК Ривне Сергей Лищук рассказал об изменениях в команде, поиск игроков и денег, проблемы с легионерами и борьбу за топ-места украинского баскетбола.

Как обстрелы и страх легионеров едва не развалили сезон ривненчан?

Перед началом сезона журналисты и эксперты отдавали для БК Ривне в лучшем случае места в середине таблицы, без серьезных перспектив по борьбе за медали. Вы ожидали, что команда попадет в тройку лучших?

Если брать весь сезон в разрезе, то, конечно, не ожидал, что мы так завершим. Нам даже прогнозировали места не в середине, а ближе к низу турнирной таблицы – и это было закономерно. Я узнал, что мы будем играть в Суперлиге только в августе. Не было конкретики по финансированию, не было договоренностей с игроками.



Кто-то покинул команду летом, перешел в другие клубы на лучшие контракты, кто-то завершил карьеру. Было трудно с комплектованием состава. Поэтому мы взяли трех американцев для начала. Если бы были украинские игроки – я бы ни в коем случае этого не делал. Потому что в идеале так: костяк команды состоит из наших баскетболистов, а уже точечно усиливаться легионерами. Мы же подписывали американцев от безысходности.

Каждый сезон БК Ривне приглашает новых легионеров. Где вы их ищете и как выбираете?

С американцами очень трудно угадать. Вот смотришь на него, просматриваешь кучу игр, общаешься с тренерами – якобы нормальный игрок. Приезжает – что-то ему не нравится или он не выполняет то, что нужно нам.

С Дюпри мы угадали, а с Хайнсом и Трейлором – нет. Хотя они так же неплохие игроки, но в нашей модели, в наших жизненных обстоятельствах, с обстрелами и воздушными тревогами бывает разное. Это сыграло большую психологическую роль, особенно на Сайвона Трейлора.



Это игрок с качественным броском, он мне нравился. Но после того, как в Ровно был ракетный обстрел, он очень испугался. В 5 часов утра позвонил мне и сказал, что не хочет здесь больше оставаться. Мы его тогда успокоили, убедили, что такие случаи случаются крайне редко. Но подсознательно это повлияло на него. Он уже не мог играть на своем уровне. Это был не тот Трейлор, к которому мы привыкли.

Прыжок от безысходности к медалям: Как БК Ривне стал топ-сенсацией Суперлиги?

Еще в конце прошлого года ситуация вокруг клуба выглядела критической. Из-за финансовых трудностей БК Ривне снялся с розыгрыша Кубка Украины и даже мог прекратить существование. Как удалось решить эти проблемы?

Мы дошли до того момента, что у нас просто не было денег на выезд в Днепр. Ситуация была очень плачевная. И я решил распространить эту информацию в медиапространстве, чтобы найти помощь. И, к сожалению, только таким образом это сработало. Я понимаю наше руководство – есть куда направлять деньги. Единственное, что перед сезоном мы договаривались, рассчитывали на эту помощь. На нашу просьбу отреагировало руководство области. Нас заверили, что финансирование будет.



Тогда на нас оказывалось давление в прессе, мол, что это такое, как команда с такими проблемами может идти в Суперлигу. Дело в том, что перед стартом сезона все было хорошо. У нас есть треугольник финансовой помощи: область, город и бизнес. И каждый дает примерно равную часть средств. Я понимаю, в какое время мы живем, и есть вещи важнее баскетбола. Однако нам давали гарантии, что проблем возникнуть не должно.

После всех этих проблем прыжок команды на 3 место – это результат налаживания финансовой стабильности, правильного подбора игроков или работы тренерского штаба? Как за такой короткий срок удалось изменить ситуацию?

Это все комплексная работа. Если ты чувствуешь, что с финансами все более менее стабильно, ты можешь планировать, кого-то смотивировать премиальными. Например для Дюпри мы предусматривали дополнительные бонусы за победы – и он заиграл по-другому.



В какой-то момент в команде не было единства, пришлось принимать срочно решения. Уже по ходу сезона нас усилил Джейкобз. Это порядочный человек, очень ответственно относится к работе, не имеет негативных привычек. И самое главное – это командный игрок.

Эмоциональное решение: почему Лищук покинул пост вице-президента ФБУ?

Что произошло после победного матча в 1/4 против Говерлы, когда вы написали в фейсбуке, что покидаете пост вице-президента Федерации баскетбола Украины?

Это был эмоциональный пост, но не конкретно по той игре – оно накапливалось постепенно. Еще как мы вышли в Суперлигу, я чувствовал определенное негативное отношение к нам, как к клубу. Это касалось различных ситуаций: перенос матчей, поединки в опасных местах вблизи линии соприкосновения. Я понимаю, что каждый клуб хочет играть у себя дома, но когда у тебя над головой летают КАБы – это очень опасно. Кто будет отвечать за игроков, их жизни и здоровье?

Какие-то определенные судейские решения. Я понимаю, судьи ошибаются в матчах разных команд. Но комплекс этих проблем собирался в одно целое и оно накипело. До меня доходили слухи, что Говерла еще до матча с нами уже купила билеты в Днепр на полуфинальную серию. И во время матча во Франковске по ходу второй половины я замечал странные моменты, которые не соответствуют духу игры. По моим ощущениям, нашу команду просто "убивали".



Где-то фортуна тогда была на нашей стороне. Когда лидер Говерлы промазал два штрафных броска на последних секундах перед овертаймом. Но я все равно написал заявление на увольнение из федерации. Правда, во время заседания исполкома ФБУ мою просьбу не удовлетворили. Мне предложили возглавить направление ветеранского баскетбола. Ранее я был вице-президентом по развитию детского баскетбола.

Один из самых маленьких: какой бюджет у БК Ривне?

БК Ровно неожиданно ворвался в элиту украинского баскетбола. В первый сезон команда завоевала серебро, потом было 4 место, сейчас завоевала бронзу. Но состав постоянно меняется. И из тех, кто был в основной обойме в первый сезон в Суперлиге, остался только капитан Дмитрий Тимощук. При этом БК Ривне нельзя назвать стабильным клубом в финансовом плане. С чем связана эта положительная динамика развития?

Если бы не было войны, нам было бы очень тяжело конкурировать с топами. Когда мы играли в Высшей лиге, бюджет клуба был 4 миллиона, а, например, Харьковских соколов уже тогда – на уровне 12-15 миллионов. Конечно, нам и сейчас далеко до топов в финансовом плане, но немного ситуация выровнялась. В первый наш сезон в Суперлиге мы вообще собрали очень боевой коллектив и двух качественных американцев – Джойнера и Смита. У нас тогда был реальный шанс даже побороться за золото. За час до приезда в Днепр по тамошней железнодорожной станции был прилет. Американцы это увидели и были в шоке. Уже когда мы вернулись в Ровно – они перестали играть и не хотели больше снова туда ехать.



Специфика американских игроков. Они приезжают в Украину, делают себе статистику. И получат предложения от клубов, которые готовы платить больше. Если в Ровно Джойнер получал условно тысячу долларов в месяц, то в Грузии его зарплата выросла втрое. У нас нет возможности удерживать легионеров у себя. Так же и с украинскими игроками, которых переманивают более денежные клубы.

Какой бюджет клуба сейчас и где на фоне других клубов Суперлиги находится БК Ривне?

Мы находимся примерно на 6-7 месте в Суперлиге по уровню бюджета. Точные цифры называть не буду. У Черкасских обезьян были большие проблемы с финансированием в этом году. У таких клубов как Старый Луцк, Нико-Баскет и Запорожье бюджеты выше, чем у нас.

"Если ты дерьмо и не ладишь с людьми – мы тебя уберем, как бы классно ты не играл"

Третий год подряд игрок БК Ривне становится лучшим легионером Суперлиги. Сначала был Джойнер, потом Уильямсон и сейчас Дюпри. Изменились зарплаты иностранных баскетболистов за эти три года?

В Дюпри немного больше, на каких-то 200 долларов. Сейчас очень трудно найти качественного центрового. Когда американцы приезжают в Ровно, они чувствуют себя как дома. Мы создаем максимально комфортные условия для них. Находим квартиры, обустраиваем их всем необходимым, закупаем продукты сразу. Чтобы игрок пришел домой и мог не думать ни о чем, кроме баскетбола. К тому же американские баскетболисты, которые ранее играли за БК Ривне, тепло отзываются о своем пребывании в нашей команде и новички хотят сюда ехать.



Что произошло в коллективе по ходу сезона, когда из-за конфликта покинули команду Головчик и двое американцев?

Тогда была нездоровая атмосфера. По Головчику это отдельная история, здесь дело в психологии. Дмитрий хороший игрок, но он чудил такое, о чем даже не хочется вспоминать. Браун с Тейлором сдружились между собой и начали рассказывать, как кому играть. То у них украинцы были не те, то тренировочный процесс. В конце, тренерский штаб принял решение прекратить сотрудничество с ними. И как показала практика – это было правильное решение. Тогда произошел переломный момент в улучшении командной атмосферы. Как бы ты классно не играл, если ты дерьмо и не можешь ладить с людьми, мы будем тебя убирать из команды.

Удастся сохранить этот костяк команды на следующий сезон? Есть ли предложения из других клубов по ведущим игрокам?

К сожалению, в Украине нет цивилизованного трансферного рынка игроков. Например с Соловьевым Харьковские соколы договаривались напрямую, без нас. Я же не могу сказать ему: "Леша, не иди на зарплату 50 тысяч, играй за 40." Все должно быть цивилизованно, но такая у нас реальность.

Очень хотелось бы сохранить костяк команды на следующий сезон. Предварительно, американцы не против остаться. Так же есть договоренности с Триколенко и Быковым, которые здорово усилили нас походу этого чемпионата. Так же я хочу видеть в команде наших ривненских ребят. В идеале, если бы половина состава была сформирована из местных воспитанников. Будем вести переговоры с властями, со спонсорами, чтобы сохранить боеспособную команду на следующий сезон. По моим ощущениям – все должно быть хорошо.

Как произойдет смена поколений ровенских баскетболистов?

Во времена легендарного Пульсара (предыдущее название ривненского клуба – авт.) выросло целое поколение местных баскетболистов, которые провели классную карьеру. Сейчас ровенчане не играют ведущую роль в результатах команды. Почему так?

У нас есть талантливая молодежь, но надо давать время. Чтобы давать им больше времени, придется жертвовать результатами. А мы хотим и матчи выигрывать и чтобы в команде были ровенские ребята. Это не так просто. Надо искать баланс, мы стараемся это делать.



С другой стороны, если бы они были настолько перспективны, то даже в таких условиях заявляли бы о себе. Нынешнюю Суперлигу не назовешь мегаконкурентной. И когда, как не сейчас, показывать игру?

Сейчас много людей выехало за границу. Детей, которые занимаются баскетболом в спортшколах, стало меньше. Хорошо, что у нас вообще остаются юноши. Раньше было больше конкуренции – за счет этого мы росли. Теперь есть закономерные проблемы. Многие зарубежные клубы следят за нашими детьми и хотят забирать их себе.

Как мобилизация повлияла на украинский баскетбол?

Какова ситуация у украинских баскетболистов с бронированием от мобилизации? Нет ли проблем у тех игроков, которым исполнилось 25 лет?

Конечно, есть проблемы. Если ты нигде не учишься, у тебя нет отсрочки или других законных оснований, будет сложно играть в баскетбол. Из-за этого многие игроки сейчас вообще пропали из поля зрения, возможно где-то прячутся. Все индивидуально решается. Кому-то мы можем помочь, кому-то – федерация.



БК Ривне может забронировать всех своих игроков?

У нас, к сожалению, такой возможности нет. Кто-то из наших баскетболистов учится, кто-то работает на дополнительных работах. И это сказывается во время тренировочного процесса. Тот, кто работает, не может посещать две тренировки в день. Но нам не на что жаловаться. Хорошо, что вообще есть возможность играть в баскетбол и развиваться.

Есть игроки БК Ривне, которые работают на других работах?

Да, конечно. Дмитрий Тимощук и Евгений Коровяков работают учителями в школах, а параллельно профессионально занимаются баскетболом.

Почему Лищук упустил шанс сыграть в НБА?

Вы провели выдающуюся карьеру в Украине и Испании, были одним из лидеров нашей национальной сборной, но так и не сыграли в НБА. Не жалеете об этом?

Я тогда еще был очень молодым. Возможно некому было подсказать в определенных моментах. Мне предложили на то время космический контракт в мариупольском Азовмаше.



Хотелось бы почувствовать ту атмосферу. Я играл в летней лиге НБА, тренировался с игроками, небольшой опыт имею, но да, была возможность заявить о себе на высшем уровне. В целом я доволен своей карьерой и тем как она сложилась – нет на что жаловаться. Единственное, что проблемы со здоровьем помешали поиграть подольше.

Как вы относитесь к тем украинским баскетболистам, которые выступают в НБА, но отказываются приезжать в национальную сборную?

Для меня это вообще нонсенс и ужас. Я так же играл за границей, переживал за свой контракт, боялся получить травму в сборной. Но национальная команда должна быть внутри, в сердце. Тебя не должен просить тренер или какой-то менеджер приехать поиграть. Ты должен сам это понимать, особенно в наше время, когда идет война. Кто-то из наших воинов, который сидит днями и ночами в окопах, в свободную минуту смотрит баскетбол, болеет за сборную Украины. Он хочет получить какие-то хорошие эмоции от игры, увидеть борьбу на площадке, чтобы у него дальше был запал защищать страну.

Товарищ стал "Холостяком", а дочь выиграла чемпионат Европы с Испанией

Вы играли в одно время с баскетболистом Вячеславом Кравцовым. Уже объявили, что он будет новым героем шоу "Холостяк". Проявлялось уже тогда в нем, что он станет настолько публичным и попробует себя в такой роли?

Слава – очень хороший парень. Мы с ним хорошо дружили и продолжаем общаться. Для меня это был сюрприз, честно говоря (смеется). Это его личный выбор. Он умный человек и знает для чего ему это.

Ваша дочь Анастасия Лищук стала чемпионкой Европы по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в составе сборной Испании. Почему не забрали ее раньше в Украину?

То, что не удалось мне во время карьеры – сделала дочь. К сожалению, это не сборная Украины. Понимаете, она не была ни одной минуты украинкой. Она родилась в 2011 году в Испании, тогда еще не было никакой войны. Первая моя жена была русская. Мы тогда жили в Валенсии. Если бы я знал, что начнется эта война и так сложится ситуация – она бы играла за сборную Украины 100%. А так – ей сделали тогда испанское гражданство. Все равно можно сказать, что в ней течет украинская, ривненская кровь.



У вас тоже была возможность остаться в Испании, строить свою карьеру или бизнес там. Что стало основной мотивацией вернуться домой, в родной город? Это желание возродить профессиональную команду здесь?

Я домашний человек. Обожаю родной город, не жил бы нигде, кроме Ровно. Мне все здесь нравится: приветливые люди, много родственников, друзей и знакомых. Поехать можно куда угодно, но все равно тянет домой. И хотелось отдать дань этому городу. Меня ровенский баскетбол воспитал и я хотел вернуться и поделиться тем, что смог получить во время своей карьеры. В 2017-м году мы возродили команду, которая, мягко говоря, приходила в упадок. Скоро будет 10-й год этой истории. Вроде бы, что-то у нас получается.

БК Ривне в будущем: чемпионство Суперлиги и еврокубки?

Есть задача стать чемпионами Суперлиги?

Очень трудно что-то прогнозировать на будущее. Хотелось бы верить, что этот результат, который мы достигли, не является потолком. В мечтах – сыграть в еврокубках. Но для начала надо, чтобы закончилась война. У нас недостроен большой дворец спорта, где команда могла бы проводить матчи любого уровня. В областном центре нет ни одного помещения, где можно провести какой-то концерт или спортивные соревнования.



Каким будет БК Ривне в следующем сезоне?

Если не брать во внимание состав, хотя я надеюсь, что мы его сохраним, задача – побеждать в каждом матче. Мы не знаем, как будет происходить комплектование других команд. Возможно они пригласят сильных американцев. Сейчас ведутся разговоры, что могут позволить не трех, а четырех легионеров. Хочется, чтобы больше играли украинцы, но их просто физически нет. Возможно вернется в Суперлигу женская команда БК Ривне, но все будет зависеть от финансирования. Сейчас мы немного отдохнем, отпразднуем и вернемся к работе.