"Я тоже говорю по-русски": парень, с которым поссорился Селезнев, рассказал новые детали скандала

Украинский футболист Евгений Селезнев вступил в конфликт с 16-летним футбольным блогером. Причиной спора стала просьба перейти на украинский язык.

Футбольный блогер, с которым вступил в конфликт Евгений Селезнев, прокомментировал их спор. Он отметил, что не пытался на этом "похайпиться", пишет 24 канал со ссылкой на Тик-Ток Renepro.

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Юноша ответил на хейт комментаторов

Блогер рассказал, что не пытался как-то набрать актива с помощью этого видео, ведь сам в жизни разговаривает на русском языке.

В медийном пространстве я разговариваю на украинском языке. Я ни в коем случае не хотел хайпиться на этой теме. Это был просто эмоциональный момент из матча. Это как у всех, просто оно набрало много просмотров,

– сказал юноша.

Напомним. В комментариях большинство пользователей поддержали именно Евгения, отметив, что 16-летний юноша провоцировал футболиста и вообще должен иметь уважение к старшим.

Отметим, что Евгений Селезнев завершил свою профессиональную карьеру еще в 2023 году в составе закарпатского Миная.