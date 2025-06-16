Молодежная сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы-2025, нанеся поражение команде Финляндии (2:0). Поединок выдался очень напряженным для наших футболистов, пишет 24 Канал.

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Что случилось с Волошиным в конце матча с финнами

Вингер "сине-желтых" Назар Волошин вышел на поле во втором тайме, заменив автора второго гола в ворота финнов Максима Брагару. В одном из эпизодов динамовцу разорвали футболку. Это сильно расстроило Волошина.

В трансляцию матча попал момент, как Назар покидал поле после финального свистка. Несмотря на положительный результат он был сильно разъяренным. Ассистент главного тренера "сине-желтых" Кирилл Мазур попытался успокоить футболиста, но он не захотел его слушать и оттолкнул.

Видео с Волошиным и разорванной футболкой

Напомним, что это не единственный неприятный итог матча. В компенсированное время полузащитник Владимир Бражко получил красную карточку. Поэтому капитан "сине-желтых" не поможет команде в решающем поединке против Нидерландов.

Отметим, что сборная Украины сохраняет неплохие шансы на выход из группы. В третьем туре команда Унаи Мельгосы встретится с Нидерландами. Матч состоится в среду, 18 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени.