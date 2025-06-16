Сборная Украины U-21 отыграла уже два матча на молодежном чемпионате Европы-2025. После поражения от Дании команда Унаи Мельгосы смогла переиграть Финляндию со счетом 2:0, сообщает 24 Канал.

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Шансы Украины на плей-офф

Этот результат вернул "сине-желтых" в борьбу за выход в плей-офф. После двух туров Украина занимает второе место в квартете D, имея три очка в активе.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Дания 2 0 0 5-3 6 2 Украина 1 0 1 4-3 3 3 Нидерланды 0 1 1 3-4 1 4 Финляндия 0 1 1 2-4 1

К сожалению, первую строчку подопечные Унаи Мельгосы уже не займут, ведь Дания выиграла и второй матч группы (2:1 против Нидерландов). Скандинавы опережают нашу команду на три очка.

Украина максимум может сравняться с Данией по баллам. Однако из-за поражения в очной битве все равно останется позади. А вот шансы на второе место у нашей команды высокие.

Для выхода в плей-офф Украине достаточно не проиграть в последнем туре Нидерландам. Этим "сине-желтые" гарантированно оставят позади "оранжевых".

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В случае ничьей нашей команды и победы Финляндии команда Мельгоси будет иметь поровну очков с Суоми. Но здесь дополнительное правило относительно результата очной встречи уже сыграет в нашу пользу.

Матчи Нидерланды – Украина и Дания – Финляндия пройдут 18 июня в 19:00 по киевскому времени. Выход в четвертьфинал позволит "сине-желтым" сыграть против победителя группы С. Им может стать Португалия, Франция или Грузия.