Збірна України U-21 відіграла вже два матчі на молодіжному чемпіонаті Європи-2025. Після поразки від Данії команда Унаї Мельгоси змогла переграти Фінляндію з рахунком 2:0, повідомляє 24 Канал.

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Шанси України на плей-оф

Цей результат повернув "синьо-жовтих" у боротьбу за вихід у плей-оф. Після двох турів Україна посідає друге місце у квартеті D, маючи три очки в активі.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Данія 2 0 0 5-3 6 2 Україна 1 0 1 4-3 3 3 Нідерланди 0 1 1 3-4 1 4 Фінляндія 0 1 1 2-4 1

На жаль, першу сходинку підопічні Унаї Мельгоси вже не займуть, адже Данія виграла і другий матч групи (2:1 проти Нідерландів). Скандинави випереджають нашу команду на три очки.

Україна максимум може зрівнятися з Данією за балами. Проте через поразку в очній битві все одно залишиться позаду. А ось шанси на друге місце у нашої команди високі.

Для виходу у плей-оф Україні достатньо не програти в останньому турі Нідерландам. Цим "синьо-жовті" гарантовано залишать позаду "помаранчевих".

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В разі нічиєї нашої команди та перемоги Фінляндії команда Мельгоси матиме порівну очок із Суомі. Але тут додаткове правило щодо результату очної зустрічі вже зіграє на нашу користь.

Матчі Нідерланди – Україна та Данія – Фінляндія пройдуть 18 червня о 19:00 за київським часом. Вихід у чвертьфінал дозволить "синьо-жовтим" зіграти проти переможця групи С. Ним може стати Португалія, Франція або Грузія.