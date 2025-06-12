Гравці Сакартвело вирвали перемогу з рахунком 2:1 вже в компенсований час. Окрім успіху футболістів, на трибунах відзначилися також і грузинські фанати, повідомляє 24 Канал із посиланням на польського журналіста Пьотра Слонку.

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На молодіжному Євро-2025 заспівали про Путіна

Під час цього поєдинку на стадіоні в Жиліні вони видали базу. Вболівальники продемонстрували підтримку українському народу та висловили свою особисту позицію, яка викликає повагу.

Фанати Сакартвело виконали відому приспівку про російського президента Владіміра Путіна, яку світ уперше почув у 2014 році.

Грузинські фанати на молодіжному ЧЄ-2025 заспівали про Путіна: дивіться відео

Довідка. Вперше приспівка про Путіна пролунала 30 березня 2024 року в Харкові. Тоді фанати Металіста на спільному марші з уболівальниками Шахтаря заспівали "Путін х***о", після чого вона стала хітом і була переспівана на сотнях стадіонів у всьому світі.

Нагадаємо, що збірна України U-21 розпочне свій шлях на молодіжному ЧЄ-2025 матчем проти Данії. Гра відбудеться 12 червня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.