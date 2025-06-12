Збірна України U-21 розпочинає свій шлях на молодіжному чемпіонаті Європи-2025. Свій перший матч команда Унаї Мельгоси проведе проти команди Данії. 24 Канал представляє анонс звітної зустрічі.

До теми Розклад матчів збірної України з футболу на Євро-2025 U-21

Кваліфікація на Євро-2025

"Синьо-жовті" показали прекрасні результати у кваліфікації на Євро-2025. Україна виграла 8 стартових матчів у групі з Англією, Сербією, Північною Ірландією, Люксембургом та Азербайджаном.

Завдяки цьому команда Мельгоси достроково відібралась на чемпіонат Європи, тому поразки в останніх двох турах не вплинули на турнірне становище. На самому Євро нашій команді випала цілком робоча група.

Турнірне становище в групі України у кваліфікації на Євро-2026:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 8 1 1 41-6 25 2 Україна 8 0 2 20-7 24 3 Сербія 5 1 4 13-18 16 4 П. Ірландія 3 2 5 10-10 11 5 Люксембург 2 2 6 6-23 8 6 Азербайджан 1 0 9 4-30 3

Нідерланди нечасто досягають успіху на молодіжному рівні, але цього разу "помаранчеві" винесли всіх суперників у відборі. Саме "ораньє" будуть головним фаворитом квартету. У свою чергу аутсайдером групи бачиться Фінляндія, яка лише вдруге зіграє на Євро U-21.

Таким чином, Данія має стати головним конкурентом України у боротьбі за вихід з групи. Скандинави виграли свою групу у відборі, однак їх гра була не такою впевненою. Команда лише на три бали випередила Чехію та Вельс, при цьому тричі втративши очки у 8-ми іграх.

Турнірне становище в групі Данії у кваліфікації на Євро-2026:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Данія 5 2 1 18-8 17 2 Чехія 4 2 2 13-11 14 3 Вельс 4 2 2 13-11 14 4 Ісландія 3 0 5 9-14 9 5 Литва 1 0 7 7-16 3

Склади України та Данії

Втім за кадровим підбором команда Штеффена Хоєра досить непогано укомплектована. В її складі є представники відомих команд, таких як Ньюкасл, Галатасарай, Лаціо, Удінезе, Дженоа, Спортінг, Аякс, Айнтрахт.

За німців до речі грає Оскар Гойлунд, брати нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда. При цьому лише троє представників цієї збірної Данії U-21 вже пограли за національну команду.

Така сама ситуація і у нашій збірній. Досвід виступів за дорослу команду мають Володимир Бражко, Владислав Ванат та Єгор Ярмолюк. Втім інші футболісти української молодіжки доволі досвідчені на рівні УПЛ.

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Більшість із них мають ігрову практику, а кістяк команди складають гравці чемпіонського Динамо – аж вісім футболістів. Гравці Данії U-21 здебільшого неосновні у своїх клубах, зате у їх випадку мова йде про чемпіонати топ-10 європейського рейтингу.



Заявка України на молодіжне Євро-2025 / фото УАФ

Історія України на молодіжних Євро

Підопічні Мельгоси явно будуть надихатися успіхами своїх попередників та не вдарити обличчям у бруд. Україна раніше лише тричі виходила на молодіжне Євро і при цьому два рази доходила до медалей.

У 2006 році команда Олексія Михайличенка несподівано пройшла у фінал змагання, де поступилась Нідерландам (0:3). У тій команді починали свій шлях Артем Мілевський, Андрія Пятов, Дмитро Чигринський, Олександр Алієв, Тарас Михалик та інші.

А на минулому Євро у 2023-му вже під керівництвом Руслана Ротаня "синьо-жовті" ледь не повторили той успіх. Україна дійшла до півфіналу, вибивши на своєму шляху саму Францію. Лідерами тоді були Трубін, Судаков та Мудрик. Ба більше, дев'ять гравців з того складу поїдуть і на Євро-2025:

Руслан Нещерет

Костянтин Вівчаренко

Володимир Салюк

Арсеній Батагов

Володимир Бражко

Олег Очеретько

Максим Брагару

Владислав Ванат

Богдан В'юнник



Збірна України U-21 запалила на Євро-2023 / фото УАФ

Що цікаво, найбільш зірковим склад української молодіжки був на провальному Євро-2011. Тоді підопічні Яковенка набрали всього один бал у групі з Англією, Чехією та Іспанією.

Але яких гравців та команда подарувала національній збірній та загалом нашому футболу! Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький, Денис Гармаш, Сергій Кривцов, Роман Зозуля, Денис Бойко. Це лише найбільш відома частина того колективу.

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Хто фаворит матчу Україна – Данія

Зустріч виглядає як матч майже рівних команд. Проте експерти називають нашу збірну андердогом протистояння. Перемога команди Мельгоси оцінюється у 34%, тоді як Данії – у 40%.

Вірогідність нічиєї – 26%. У вихід нашої команди також не дуже вірять, адже шанси на перемогу кожної зі збірних у квартеті такі:

Нідерланди – 56%

Данія – 23%

Україна – 17%

Фінляндія – 4%

Орієнтовні склади команд:

УКРАЇНА: Нещерет – Крупський, Салюк, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Ярмолюк, Рубчинський – Брагару, Ванат, Волошин.

ДАНІЯ: Юнгдаль – Гаеї, Крістенсен, Провстгор, Єлерт – Чуквуані, Йоргенсен, Соренсен – Бовінг, Хардер, Бішофф.

Де дивитися матч Україна – Данія

Офіційним транслятором молодіжного Євро-2025 в Україні є компанія Megogo. Саме на її ОТТ-платформі, а також кабельному матчі "Megogo Спорт" і можна дивитися матч Україна – Данія онлайн.



Де покажуть матч Україна – Данія на Євро-2025 / фото Megogo

Коментаторами зустрічі будуть Віталій Кравченко та Сергій Лукʼяненко. Крім того, всі матчі збірної України на Євро U-21 будуть показані на каналі Суспільне спорт. Старт поєдинку проти Данії – 12 червня о 19:00 за київським часом.

При цьому о 17:45 на платформі Megogo розпочнеться аналітична студія, де експерти розберуть всі аспекти цього матчу. Окрім цього, на сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Данія.