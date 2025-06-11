Українська збірна гарантовано проведе три матчі молодіжного Євро-2025 з футболу. "Синьо-жовті" потрапили в один квартет до збірних Данії, Фінляндії та Нідерландів, повідомляє 24 Канал.

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Коли та з ким зіграє Україна на Євро-2025 U-21

Підопічні Унаї Мельгоси стартують на першості 12 червня. У цей день українська команда зустрінеться із Данією на стадіоні "Татран" у словацькому місті Пряшів.

Розклад матчів України на молодіжному Євро-2025:

12 червня. Україна – Данія (Пряшів, 19:00)

– Данія (Пряшів, 19:00) 15 червня. Фінляндія – Україна (Кошице, 19:00)

(Кошице, 19:00) 18 червня. Нідерланди – Україна (Пряшів, 19:00)

Зверніть увагу! В усіх трьох матчах вказаний київський час.

Відзначимо, аби вийти у плей-оф чемпіонату Європи українцям потрібно посісти перше або друге місце у своїй групі D. До слова, Мельгоса взяв із собою у Словаччину 23 виконавців.

Нагадаємо, що у своїй історії українська збірна має гарний досвід виступів на рівні молодіжного Євро. У 2006-му році "синьо-жовті" дійшли до фіналу, де поступились Нідерландам 0:3. Цікаво, що тепер наша збірна потрапила в одну групу із нідерландцями, тому нове покоління гравців може помститись за цю болючу поразку 19-річної давнини.

Також молодіжна українська збірна має у своєму доробку бронзові медалі Євро-2023.