Збірна України U-21 розпочала свій шлях на молодіжному Євро-2025. У першому турі змагання команда Унаї Мельгоси зійшлась зі збірної Данії, повідомляє 24 Канал.

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Стартовий склад

У складі збірної України U-21 на матч проти однолітків з Данії Унаї Мельгоса обрав таку стартову одинадцятку. У воротах з'явився Руслан Нещерет, у захисті: Костянтин Вівчаренко, Арсеній Батагов, Едуард Козік та Віталій Роман.

У півзахисті на поле вийшли з перших хвилин: Володимир Бражко, Олег Очеретько та Валентин Рубчинський. В атакувальній ланці: Максим Брагару, Назар Волошин та Владислав Ванат.

Україна U-21 – Данія U-21 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішофф, 62, Вік 81, Осула, 85

Обидві команди активно розпочали стартовий матч Євро-2025. Вже у перші десять хвилин поєдинку команди обмінялись небезпечними моментами.

У першому таймі влучніше виявились саме "синьо-жовті". На 22-й хвилині матчу Назар Волошин відкрив рахунок у протистоянні – 1:0.

Данія перевернула гру

Друга половина матчу не відрізнялась від першої за темпом гри. Проте данці змогли встановити паритет зусиллями Клемента Бішоффа – 1:1.

Молодіжна збірна України перехопила ініціативу та змогла знову вийти вперед. Цього разу Максим Брагару ефектним ударом зробив рахунок – 2:1.

На жаль, "синьо-жовті" не змогли втримати перевагу. Однолітки з Данії за одразу відновили нічийний результат завдяки голу Вільяма Віка – 2:2.

Незадвого після українська молодіжка пропустила третій гол. Після перевірки VAR стосовно офсайду, головний арбітр зарахував взяття воріт Вільямом Осулою – 2:3.

У підсумку підопічні Унаї Мельгоси стартували на молодіжному Євро-2025 з поразки. Наступний матч збірної України U-21 відбудеться у неділю 15 червня, "синьо-жовті" зіграють проти однолітків з Фінляндії.