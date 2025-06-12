Сборная Украины U-21 начала свой путь на молодежном Евро-2025. В первом туре соревнования команда Унаи Мельгосы сошлась со сборной Дании, сообщает 24 Канал.

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Стартовый состав

В составе сборной Украины U-21 на матч против сверстников из Дании Унаи Мельгоса выбрал такую стартовую одиннадцатку. В воротах появился Руслан Нещерет, в защите: Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, Эдуард Козик и Виталий Роман.

В полузащите на поле вышли с первых минут: Владимир Бражко, Олег Очеретько и Валентин Рубчинский. В атакующем звене: Максим Брагару, Назар Волошин и Владислав Ванат.

Украина U-21 – Дания U-21 2:3

Голы: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бишофф, 62, Вик 81, Осула, 85

Обе команды активно начали стартовый матч Евро-2025. Уже в первые десять минут поединка команды обменялись опасными моментами.

В первом тайме точнее оказались именно "сине-желтые". На 22-й минуте матча Назар Волошин открыл счет в противостоянии – 1:0.

Дания перевернула игру

Вторая половина матча не отличалась от первой по темпу игры. Однако датчане смогли установить паритет усилиями Клемента Бишоффа – 1:1.

Молодежная сборная Украины перехватила инициативу и смогла снова выйти вперед. На этот раз Максим Брагару эффектным ударом сделал счет – 2:1.

К сожалению, "сине-желтые" не смогли удержать преимущество. Сверстники из Дании за сразу восстановили ничейный результат благодаря голу Вильяма Вика – 2:2.

Незадолго после украинская молодежка пропустила третий гол. После проверки VAR относительно офсайда, главный арбитр засчитал взятие ворот Уильямом Осулой – 2:3.

В итоге подопечные Унаи Мельгосы стартовали на молодежном Евро-2025 с поражения. Следующий матч сборной Украины U-21 состоится в воскресенье 15 июня, "сине-желтые" сыграют против сверстников из Финляндии.