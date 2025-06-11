Молодіжна збірна України готується до участі на Євро-2025. Два роки тому команда U-21 здивувала, діставшись півфіналу змагання. Тепер же Унаї Мельгоса також зібрав амбітний колектив.

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До заявки української молодіжки потрапили 23 гравці, переважна більшість з яких стабільно грає в УПЛ або закордоном. 24 Канал детальніше знайомить із нашими футболістами на цьому турнірі.

ВОРОТАРІ

Георгій Єрмаков (Олександрія)

Руслан Нещерет (Динамо)

Владислав Крапивцов (Жирона)

Воротарська лінія у команді виглядає дуже потужно. Єрмаков та Нещерет нині є гравцями основи у двох найкращих командах УПЛ минулого сезону. Перший, правда, належить Маккабі з Хайфи і грав за Олександрію на правах оренди.

У складі "аграріїв" Георгій провів потужний сезон. Він оформив аж 16 кліншитів та був визнаний найкращим кіпером сезону. Проте в молодіжці він зазвичай є дублером Нещерета.



Руслан Нещерет став основним в Динамо після відходу Георгія Бущана / фото ФК Динамо

Гравець Динамо виступає за молодіжку аж з 2019 року, а у кваліфікації на Євро відіграв усі матчі повністю. Руслан також класно зіграв в УПЛ – 7 кліншитів у 13-ти матчах після відходу Бущана.

Особливо цікаво, що за такими двома гравцями мало шансів на вихід у старті у Владислава Крапивцова. Гравець вразив минулого літа на Євро U-19, а цього сезону перебрався в Жирону та навіть провів кілька матчів за дорослу команду.

ЗАХИСНИКИ

Ілля Крупський (Ворскла)

Віталій Роман (Рух)

Тарас Михавко (Динамо)

Володимир Салюк (Металіст 1925)

Едуард Козік (Колос)

Арсеній Батагов (Трабзонспор)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Артем Смоляков (Лос-Анджелес)

Одна із зірок молодіжки гратиме на правому фланзі захисту. Ілля Крупський показав солідний прогрес за останні пару років та навіть став об'єктом трансферної саги взимку.

Гравцем Ворскли цікавились кілька клубів з УПЛ та Європи, серед них був і Шахтар. Втім сам Ілля відмовився від пропозиції "гірників" та підписав контракт із Металістом 1925. Тоді харків'яни виступали у другому дивізіоні, але зрештою здобули підвищення.



Ілля Крупський активно стукає у двері національної збірної / фото УАФ

На іншому фланзі захисту назріває конкуренція між Вівчаренком та Смоляковим. Перший є гравцем ротації в Динамо, але вражає своєю грою в атаці та можливістю загострити гру. Другий же спрогресував у Поліссі та взимку був проданий за 2 мільйони євро в МЛС.

Ба більше, в Лос-Анджелесі Артем став гравцем основи і клуб навіть не хотів його відпускати на Євро заради участі на Клубному чемпіонаті світу. Проте УАФ вдалось домовитись із американцями з цього питання.

В центрі захисту у нашої команди є три рівноцінних гравці на два місця. При всій повазі до прогресу Козіка, але футболіст Колоса навряд чи отримає багато ігрового часу. У відборі основну пару центрбеків складали Батагов та Салюк.

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Перший давно є лідером молодіжки та проявив себе у Зорі, за що отримав пропозицію від Трабзонспора. Там Арсеній довго запрягав, але у другій половині сезону став гравцем основи та отримав високу оцінку від місцевих експертів.

Салюк же на деякий час випав із виду любителів УПЛ, адже після успішного сезону в Чорноморці перейшов у Першу лігу. Володимира переманив Металіст 1925, де він не завжди був основним.

Втім тепер з поверненням харків'ян в УПЛ Салюк знову зможе виступати на топ-рівні. Цілком ймовірно, що Володимира або Арсенія на Євро витіснить з основи Тарас Михавко. Батагов був травмований в кінці сезону, через що може бути не готовим до турніру.



Михавко швидко прогресував у сезоні 2024-2025 / фото ФК Динамо

Що стосується таланта Динамо, то він завоював місце в основі клубу вже під завісу кваліфікації. Попри три автоголи, Тарас швидко закріпився в старті та почав демонструвати дуже зрілу гру для свого віку.

За молодіжку він забив у першому ж матчі проти Англії, а цього року відіграв у 3 з 4-х спарингів команди. До того ж, нещодавно Михавка номінували на премію Golden Boy, тому цілком логічним буде його місце в основі молодіжки.

ПІВЗАХИСНИКИ

Володимир Бражко (Динамо)

Олег Очеретько (Карпати)

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Олександр Яцик (Зоря)

Валентин Рубчинський (Динамо)

Антон Царенко (Лехія)

Доволі цікавим є підбір гравців у центрі поля. Може кинутися в очі, що не знайшлось місце в команді для Бориса Крушинського, який показує солідний рівень у Поліссі. Втім хавбек не був важливим гравцем у відборі на Євро.

До того ж, у Мельгоси з'явилась опція виклику в команду одного з найкращих опорників України Володимира Бражка. Півзахисник був лідером Динамо минулого сезону та на старті поточного. Взимку він навіть був за крок від переїзду в АПЛ.



Володимир Бражко має стати лідером молодіжки / фото УАФ

Втім кияни відмовились продавати Бражка у Вулвергемптон, а пізніше той взагалі програв конкуренцію Миколі Михайленку. Втім клас гравця залишається високим, тому Володимир у цій молодіжці має стати лідером та отримає шанс перезапустити кар'єру.

Поки що ж Володимир частіше фігурує у світських новинах, адже йому приписують стосунки із відомою блогеркою Дар'єю Квітковою. Ще однією зіркою в центрі поля стане Єгор Ярмолюк з Брентфорда.

Вихованець Дніпра-1 все частіше виходить в основі "бджіл" та вже наступного сезону має стати гравцем основи у середняку АПЛ. Крім того, Ярмолюк вже не раз викликався у національну команду та справив позитивне враження у дебютній грі проти Бельгії в березні.



Єгор Ярмолюк отримує стабільну ігрову практику в АПЛ / фото УАФ

Як і у ситуації зі Смоляковим, Брентфорд не хотів відпускати футболіста на Євро через травму. Втім і у цьому випадку УАФ вдалось домовитись. На ще одне місце в центрі поля претендують всі інші хавбеки зі списку майже у рівних умовах.

Дещо більші шанси на місце у старті у Валентина Рубчинського. Гравець Динамо може стати як раз з'єднувальним ланцюжком між Бражком та Ярмолюком. Там же може вийти і Олег Очеретько, який вдало користується орендою з Шахтаря в Карпати.

Якщо ж команді потрібно більше атакувати, тут підійде кандидатура Антона Царенка. Гравець Динамо виступає у польській Лехії та нерідко використовується на фланзі. Тим паче, з вінгерами ситуація в молодіжці не така райдужна.

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ВІНГЕРИ

Назарій Волошин (Динамо)

Владислав Велетень (Колос)

Максим Брагару (Динамо)

Ілля Квасниця (Карпати)

Стан флангових півзахисників викликає певне занепокоєння. Троє з чотирьох вінгерів не є гравцями основи у своїх клубах та відверто не вражали цього сезону.

Волошин є "залізним" футболістом старту у Мельгоси і саме в молодіжці показує необхідний рівень. В Динамо ж у гравця лише три результативні дії минулого сезону.



Назарій Волошин куди краще грає за збірну, ніж у клубі / фото ФК Динамо

Що ж стосується Брагару, то його виступи в Динамо ще менш переконливі. Минулого літа вінгер перебрався з Чорноморця в київський клуб і поки не тягне рівень команди. Втім у збірній саме він вважається основним лівим вінгером.

У свою чергу Квасниця та Велетень більше використовуються як джокери. Першому ця роль дуже підходить, адже 3 зі своїх чотирьох голів за команду U-21 Ілля забив саме з заміни. Квасниця був лідером Руха, проте після трансферу в Карпати потрапив під ротацію.

Натомість Велетень – єдиний вінгер команди з основи свого клубу. Гравець Колоса вразив у другій частині минулого сезону, оформивши дев'ять результативних дій.

Зірковим часом Владислава стала гра проти Шахтаря з голом та трьома асистами. Втім у збірній він є лише дублером Волошина. При цьому тренерський штаб ще й відмовився від Максима Хланя, який провів успішний сезон в Лехії.

НАПАДНИКИ

Богдан В'юнник (Лехія)

Владислав Ванат (Динамо)

У кваліфікації Унаї Мельгоса стабільно віддавав місця в заявці Богдану В'юннику та Олегу Краснопіру. Втім два фактори вплинули на те, що ексбомбардир Руху та нині гравець Карпат не поїхав на Євро.

По-перше, сам футболіст після трансферу до "зелено-білих" регресував та майже перестав забивати. В цьому плані В'юнник більш перспективний варіант, адже він забронював місце в основі Лехії.

По-друге, у тренера команди з'явилась можливість викликати Владислава Ваната. Безсумнівно, саме нападник Динамо та найкращий гравець сезону в УПЛ і стане лідером колективу.



Владислав Ванат два сезони поспіль виграє бомбардирські перегони в УПЛ / фото ФК Динамо

Попри свої 23 роки, Ванат вже встиг двічі виграти бомбардирські перегони в УПЛ. У цьому сезоні на його рахунку вже 21 гол у всіх клубних турнірах. Ба більше, з минулого вересня Владислав став постійно викликатися до національної команди.

Нападник вже встиг забити Чехії та Бельгії, а в заявці Реброва він має стабільне місце в основі. Лише через відсутність офіційних матчів у червні Сергій Станіславович "пожертвував" Ваната команді U-21.

Нагадаємо, що Україна потрапила на Євро-2025 в групу D, де протистоятиме Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландам (18 червня). Фінал ЧЄ пройде 28-го числа у Братиславі.