Молодіжна збірна України готується до участі на Євро-2025. Два роки тому команда U-21 здивувала, діставшись півфіналу змагання. Тепер же Унаї Мельгоса також зібрав амбітний колектив.
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До заявки української молодіжки потрапили 23 гравці, переважна більшість з яких стабільно грає в УПЛ або закордоном. 24 Канал детальніше знайомить із нашими футболістами на цьому турнірі.
ВОРОТАРІ
- Георгій Єрмаков (Олександрія)
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Владислав Крапивцов (Жирона)
Воротарська лінія у команді виглядає дуже потужно. Єрмаков та Нещерет нині є гравцями основи у двох найкращих командах УПЛ минулого сезону. Перший, правда, належить Маккабі з Хайфи і грав за Олександрію на правах оренди.
У складі "аграріїв" Георгій провів потужний сезон. Він оформив аж 16 кліншитів та був визнаний найкращим кіпером сезону. Проте в молодіжці він зазвичай є дублером Нещерета.
Руслан Нещерет став основним в Динамо після відходу Георгія Бущана / фото ФК Динамо
Гравець Динамо виступає за молодіжку аж з 2019 року, а у кваліфікації на Євро відіграв усі матчі повністю. Руслан також класно зіграв в УПЛ – 7 кліншитів у 13-ти матчах після відходу Бущана.
Особливо цікаво, що за такими двома гравцями мало шансів на вихід у старті у Владислава Крапивцова. Гравець вразив минулого літа на Євро U-19, а цього сезону перебрався в Жирону та навіть провів кілька матчів за дорослу команду.
ЗАХИСНИКИ
- Ілля Крупський (Ворскла)
- Віталій Роман (Рух)
- Тарас Михавко (Динамо)
- Володимир Салюк (Металіст 1925)
- Едуард Козік (Колос)
- Арсеній Батагов (Трабзонспор)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
Одна із зірок молодіжки гратиме на правому фланзі захисту. Ілля Крупський показав солідний прогрес за останні пару років та навіть став об'єктом трансферної саги взимку.
Гравцем Ворскли цікавились кілька клубів з УПЛ та Європи, серед них був і Шахтар. Втім сам Ілля відмовився від пропозиції "гірників" та підписав контракт із Металістом 1925. Тоді харків'яни виступали у другому дивізіоні, але зрештою здобули підвищення.
Ілля Крупський активно стукає у двері національної збірної / фото УАФ
На іншому фланзі захисту назріває конкуренція між Вівчаренком та Смоляковим. Перший є гравцем ротації в Динамо, але вражає своєю грою в атаці та можливістю загострити гру. Другий же спрогресував у Поліссі та взимку був проданий за 2 мільйони євро в МЛС.
Ба більше, в Лос-Анджелесі Артем став гравцем основи і клуб навіть не хотів його відпускати на Євро заради участі на Клубному чемпіонаті світу. Проте УАФ вдалось домовитись із американцями з цього питання.
В центрі захисту у нашої команди є три рівноцінних гравці на два місця. При всій повазі до прогресу Козіка, але футболіст Колоса навряд чи отримає багато ігрового часу. У відборі основну пару центрбеків складали Батагов та Салюк.
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Перший давно є лідером молодіжки та проявив себе у Зорі, за що отримав пропозицію від Трабзонспора. Там Арсеній довго запрягав, але у другій половині сезону став гравцем основи та отримав високу оцінку від місцевих експертів.
Салюк же на деякий час випав із виду любителів УПЛ, адже після успішного сезону в Чорноморці перейшов у Першу лігу. Володимира переманив Металіст 1925, де він не завжди був основним.
Втім тепер з поверненням харків'ян в УПЛ Салюк знову зможе виступати на топ-рівні. Цілком ймовірно, що Володимира або Арсенія на Євро витіснить з основи Тарас Михавко. Батагов був травмований в кінці сезону, через що може бути не готовим до турніру.
Михавко швидко прогресував у сезоні 2024-2025 / фото ФК Динамо
Що стосується таланта Динамо, то він завоював місце в основі клубу вже під завісу кваліфікації. Попри три автоголи, Тарас швидко закріпився в старті та почав демонструвати дуже зрілу гру для свого віку.
За молодіжку він забив у першому ж матчі проти Англії, а цього року відіграв у 3 з 4-х спарингів команди. До того ж, нещодавно Михавка номінували на премію Golden Boy, тому цілком логічним буде його місце в основі молодіжки.
ПІВЗАХИСНИКИ
- Володимир Бражко (Динамо)
- Олег Очеретько (Карпати)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Олександр Яцик (Зоря)
- Валентин Рубчинський (Динамо)
- Антон Царенко (Лехія)
Доволі цікавим є підбір гравців у центрі поля. Може кинутися в очі, що не знайшлось місце в команді для Бориса Крушинського, який показує солідний рівень у Поліссі. Втім хавбек не був важливим гравцем у відборі на Євро.
До того ж, у Мельгоси з'явилась опція виклику в команду одного з найкращих опорників України Володимира Бражка. Півзахисник був лідером Динамо минулого сезону та на старті поточного. Взимку він навіть був за крок від переїзду в АПЛ.
Володимир Бражко має стати лідером молодіжки / фото УАФ
Втім кияни відмовились продавати Бражка у Вулвергемптон, а пізніше той взагалі програв конкуренцію Миколі Михайленку. Втім клас гравця залишається високим, тому Володимир у цій молодіжці має стати лідером та отримає шанс перезапустити кар'єру.
Поки що ж Володимир частіше фігурує у світських новинах, адже йому приписують стосунки із відомою блогеркою Дар'єю Квітковою. Ще однією зіркою в центрі поля стане Єгор Ярмолюк з Брентфорда.
Вихованець Дніпра-1 все частіше виходить в основі "бджіл" та вже наступного сезону має стати гравцем основи у середняку АПЛ. Крім того, Ярмолюк вже не раз викликався у національну команду та справив позитивне враження у дебютній грі проти Бельгії в березні.
Єгор Ярмолюк отримує стабільну ігрову практику в АПЛ / фото УАФ
Як і у ситуації зі Смоляковим, Брентфорд не хотів відпускати футболіста на Євро через травму. Втім і у цьому випадку УАФ вдалось домовитись. На ще одне місце в центрі поля претендують всі інші хавбеки зі списку майже у рівних умовах.
Дещо більші шанси на місце у старті у Валентина Рубчинського. Гравець Динамо може стати як раз з'єднувальним ланцюжком між Бражком та Ярмолюком. Там же може вийти і Олег Очеретько, який вдало користується орендою з Шахтаря в Карпати.
Якщо ж команді потрібно більше атакувати, тут підійде кандидатура Антона Царенка. Гравець Динамо виступає у польській Лехії та нерідко використовується на фланзі. Тим паче, з вінгерами ситуація в молодіжці не така райдужна.
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ВІНГЕРИ
- Назарій Волошин (Динамо)
- Владислав Велетень (Колос)
- Максим Брагару (Динамо)
- Ілля Квасниця (Карпати)
Стан флангових півзахисників викликає певне занепокоєння. Троє з чотирьох вінгерів не є гравцями основи у своїх клубах та відверто не вражали цього сезону.
Волошин є "залізним" футболістом старту у Мельгоси і саме в молодіжці показує необхідний рівень. В Динамо ж у гравця лише три результативні дії минулого сезону.
Назарій Волошин куди краще грає за збірну, ніж у клубі / фото ФК Динамо
Що ж стосується Брагару, то його виступи в Динамо ще менш переконливі. Минулого літа вінгер перебрався з Чорноморця в київський клуб і поки не тягне рівень команди. Втім у збірній саме він вважається основним лівим вінгером.
У свою чергу Квасниця та Велетень більше використовуються як джокери. Першому ця роль дуже підходить, адже 3 зі своїх чотирьох голів за команду U-21 Ілля забив саме з заміни. Квасниця був лідером Руха, проте після трансферу в Карпати потрапив під ротацію.
Натомість Велетень – єдиний вінгер команди з основи свого клубу. Гравець Колоса вразив у другій частині минулого сезону, оформивши дев'ять результативних дій.
Зірковим часом Владислава стала гра проти Шахтаря з голом та трьома асистами. Втім у збірній він є лише дублером Волошина. При цьому тренерський штаб ще й відмовився від Максима Хланя, який провів успішний сезон в Лехії.
НАПАДНИКИ
- Богдан В'юнник (Лехія)
- Владислав Ванат (Динамо)
У кваліфікації Унаї Мельгоса стабільно віддавав місця в заявці Богдану В'юннику та Олегу Краснопіру. Втім два фактори вплинули на те, що ексбомбардир Руху та нині гравець Карпат не поїхав на Євро.
По-перше, сам футболіст після трансферу до "зелено-білих" регресував та майже перестав забивати. В цьому плані В'юнник більш перспективний варіант, адже він забронював місце в основі Лехії.
По-друге, у тренера команди з'явилась можливість викликати Владислава Ваната. Безсумнівно, саме нападник Динамо та найкращий гравець сезону в УПЛ і стане лідером колективу.
Владислав Ванат два сезони поспіль виграє бомбардирські перегони в УПЛ / фото ФК Динамо
Попри свої 23 роки, Ванат вже встиг двічі виграти бомбардирські перегони в УПЛ. У цьому сезоні на його рахунку вже 21 гол у всіх клубних турнірах. Ба більше, з минулого вересня Владислав став постійно викликатися до національної команди.
Нападник вже встиг забити Чехії та Бельгії, а в заявці Реброва він має стабільне місце в основі. Лише через відсутність офіційних матчів у червні Сергій Станіславович "пожертвував" Ваната команді U-21.
Нагадаємо, що Україна потрапила на Євро-2025 в групу D, де протистоятиме Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландам (18 червня). Фінал ЧЄ пройде 28-го числа у Братиславі.