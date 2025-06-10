Молодежная сборная Украины готовится к участию на Евро-2025. Два года назад команда U-21 удивила, добравшись до полуфинала соревнования. Теперь же Унаи Мельгоса также собрал амбициозный коллектив.
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В заявку украинской молодежки попали 23 игрока, подавляющее большинство из которых стабильно играет в УПЛ или за рубежом. 24 Канал подробнее знакомит с нашими футболистами на этом турнире.
ВРАТАРИ
- Георгий Ермаков (Александрия)
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Владислав Крапивцов (Жирона)
Вратарская линия в команде выглядит очень мощно. Ермаков и Нещерет сейчас являются игроками основы в двух лучших командах УПЛ прошлого сезона. Первый, правда, принадлежит Маккаби из Хайфы и играл за Александрию на правах аренды.
В составе "аграриев" Георгий провел мощный сезон. Он оформил аж 16 клиншитов и был признан лучшим кипером сезона. Однако в молодежке он обычно является дублером Нещерета.
Руслан Нещерет стал основным в Динамо после ухода Георгия Бущана / фото ФК Динамо
Игрок Динамо выступает за молодежку аж с 2019 года, а в квалификации на Евро отыграл все матчи полностью. Руслан также классно сыграл в УПЛ – 7 клиншитов в 13-ти матчах после ухода Бущана.
Особенно интересно, что за такими двумя игроками мало шансов на выход в старте у Владислава Крапивцова. Игрок поразил прошлым летом на Евро U-19, а в этом сезоне перебрался в Жирону и даже провел несколько матчей за взрослую команду.
ЗАЩИТНИКИ
- Илья Крупский (Ворскла)
- Виталий Роман (Рух)
- Тарас Михавко (Динамо)
- Владимир Салюк (Металлист 1925)
- Эдуард Козик (Колос)
- Арсений Батагов (Трабзонспор)
- Константин Вивчаренко (Динамо)
- Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
Одна из звезд молодежки будет играть на правом фланге защиты. Илья Крупский показал солидный прогресс за последние пару лет и даже стал объектом трансферной саги зимой.
Игроком Ворсклы интересовались несколько клубов из УПЛ и Европы, среди них был и Шахтер. Впрочем сам Илья отказался от предложения "горняков" и подписал контракт с Металлистом 1925. Тогда харьковчане выступали во втором дивизионе, но в конце концов получили повышение.
Илья Крупский активно стучится в двери национальной сборной / фото УАФ
На другом фланге защиты назревает конкуренция между Вивчаренко и Смоляковым. Первый является игроком ротации в Динамо, но поражает своей игрой в атаке и возможностью обострить игру. Второй же спрогрессировал в Полесье и зимой был продан за 2 миллиона евро в МЛС.
Более того, в Лос-Анджелесе Артем стал игроком основы и клуб даже не хотел его отпускать на Евро ради участия в Клубном чемпионате мира. Однако УАФ удалось договориться с американцами по этому вопросу.
В центре защиты у нашей команды есть три равноценных игрока на два места. При всем уважении к прогрессу Козика, но футболист Колоса вряд ли получит много игрового времени. В отборе основную пару центрбеков составляли Батагов и Салюк.
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Первый давно является лидером молодежки и проявил себя в Заре, за что получил предложение от Трабзонспора. Там Арсений долго запрягал, но во второй половине сезона стал игроком основы и получил высокую оценку от местных экспертов.
Салюк же на некоторое время выпал из виду любителей УПЛ, ведь после успешного сезона в Черноморце перешел в Первую лигу. Владимира переманил Металлист 1925, где он не всегда был основным.
Впрочем теперь с возвращением харьковчан в УПЛ Салюк снова сможет выступать на топ-уровне. Вполне вероятно, что Владимира или Арсения на Евро вытеснит из основы Тарас Михавко. Батагов был травмирован в конце сезона, из-за чего может быть не готовым к турниру.
Михавко быстро прогрессировал в сезоне 2024-2025 / фото ФК Динамо
Что касается таланта Динамо, то он завоевал место в основе клуба уже под занавес квалификации. Несмотря на три автогола, Тарас быстро закрепился в старте и начал демонстрировать очень зрелую игру для своего возраста.
За молодежку он забил в первом же матче против Англии, а в этом году сыграл в 3 из 4-х спаррингов команды. К тому же, недавно Михавка номинировали на премию Golden Boy, поэтому вполне логичным будет его место в основе молодежки.
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Владимир Бражко (Динамо)
- Олег Очеретько (Карпаты)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Александр Яцык (Заря)
- Валентин Рубчинский (Динамо)
- Антон Царенко (Лехия)
Довольно интересным является подбор игроков в центре поля. Может броситься в глаза, что не нашлось место в команде для Бориса Крушинского, который показывает солидный уровень в Полесье. Впрочем хавбек не был важным игроком в отборе на Евро.
К тому же, у Мельгосы появилась опция вызова в команду одного из лучших опорников Украины Владимира Бражко. Полузащитник был лидером Динамо прошлого сезона и на старте текущего. Зимой он даже был в шаге от переезда в АПЛ.
Владимир Бражко должен стать лидером молодежки / фото УАФ
Впрочем киевляне отказались продавать Бражко в Вулверхэмптон, а позже тот вообще проиграл конкуренцию Николаю Михайленко. Впрочем класс игрока остается высоким, поэтому Владимир в этой молодежке должен стать лидером и получит шанс перезапустить карьеру.
Пока же Владимир чаще фигурирует в светских новостях, ведь ему приписывают отношения с известной блогершей Дарьей Квитковой. Еще одной звездой в центре поля станет Егор Ярмолюк из Брентфорда.
Воспитанник Днепра-1 все чаще выходит в основе "пчел" и уже в следующем сезоне должен стать игроком основы в середняке АПЛ. Кроме того, Ярмолюк уже не раз вызывался в национальную команду и произвел положительное впечатление в дебютной игре против Бельгии в марте.
Егор Ярмолюк получает стабильную игровую практику в АПЛ / фото УАФ
Как и в ситуации со Смоляковым, Брентфорд не хотел отпускать футболиста на Евро из-за травмы. Впрочем и в этом случае УАФ удалось договориться. На еще одно место в центре поля претендуют все остальные хавбеки из списка почти в равных условиях.
Несколько большие шансы на место в старте у Валентина Рубчинского. Игрок Динамо может стать как раз соединительной цепочкой между Бражко и Ярмолюком. Там же может выйти и Олег Очеретько, который удачно пользуется арендой из Шахтера в Карпаты.
Если же команде нужно больше атаковать, здесь подойдет кандидатура Антона Царенко. Игрок Динамо выступает в польской Лехии и нередко используется на фланге. Тем более, с вингерами ситуация в молодежке не такая радужная.
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ВИНГЕРЫ
- Назарий Волошин (Динамо)
- Владислав Великан (Колос)
- Максим Брагару (Динамо)
- Илья Квасница (Карпаты)
Состояние фланговых полузащитников вызывает определенное беспокойство. Трое из четырех вингеров не являются игроками основы в своих клубах и откровенно не впечатляли в этом сезоне.
Волошин является "железным" футболистом старта у Мельгосы и именно в молодежке показывает необходимый уровень. В Динамо же у игрока лишь три результативных действия в прошлом сезоне.
Назарий Волошин куда лучше играет за сборную, чем в клубе / фото ФК Динамо
Что же касается Брагара, то его выступления в Динамо еще менее убедительны. Прошлым летом вингер перебрался из Черноморца в киевский клуб и пока не тянет уровень команды. Впрочем в сборной именно он считается основным левым вингером.
В свою очередь Квасница и Великан больше используются как джокеры. Первому эта роль очень подходит, ведь 3 из своих четырех голов за команду U-21 Илья забил именно с замены. Квасница был лидером Руха, однако после трансфера в Карпаты попал под ротацию.
Зато Великан – единственный вингер команды из основы своего клуба. Игрок Колоса впечатлил во второй части прошлого сезона, оформив девять результативных действий.
Звездным временем Владислава стала игра против Шахтера с голом и тремя ассистами. Впрочем в сборной он является лишь дублером Волошина. При этом тренерский штаб еще и отказался от Максима Хланя, который провел успешный сезон в Лехии.
НАПАДЧИКИ
- Богдан Вьюнник (Лехия)
- Владислав Ванат (Динамо)
В квалификации Унаи Мельгоса стабильно отдавал места в заявке Богдану Вьюннику и Олегу Краснопиру. Впрочем два фактора повлияли на то, что экс-бомбардир Руха и ныне игрок Карпат не поехал на Евро.
Во-первых, сам футболист после трансфера в "зелено-белых" регрессировал и почти перестал забивать. В этом плане Вьюнник более перспективный вариант, ведь он забронировал место в основе Лехии.
Во-вторых, у тренера команды появилась возможность вызвать Владислава Ваната. Несомненно, именно нападающий Динамо и лучший игрок сезона в УПЛ и станет лидером коллектива.
Владислав Ванат два сезона подряд выигрывает бомбардирскую гонку в УПЛ / фото ФК Динамо
Несмотря на свои 23 года, Ванат уже успел дважды выиграть бомбардирскую гонку в УПЛ. В этом сезоне на его счету уже 21 гол во всех клубных турнирах. Более того, с прошлого сентября Владислав стал постоянно вызываться в национальную команду.
Нападающий уже успел забить Чехии и Бельгии, а в заявке Реброва он имеет стабильное место в основе. Лишь из-за отсутствия официальных матчей в июне Сергей Станиславович "пожертвовал" Ваната команде U-21.
Напомним, что Украина попала на Евро-2025 в группу D, где будет противостоять Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландам (18 июня). Финал ЧЕ пройдет 28-го числа в Братиславе.