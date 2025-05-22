Сент-Джонстон повідомив, що команду залишать 21 футболіст, в тому числі українець Максим Кучерявий. "Святі" планують значно оновити склад перед стартом у другому дивізіоні, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Український легіонер залишився без команди

У Максима Кучерявого та ще 15 футболістів завершуються контракти. Менеджмент клубу вирішив не продовжувати угоди з гравцями. Ще 5 футболістів грали за Сент-Джонстон на правах оренди та повернуться до своїх команд.

Минулий сезон виявився невдалим для Максима. Півзахисник отримував мало ігрової практики. 23-річний футболіст відіграв лише 6 матчів (4 в чемпіонаті та 2 в кубку). На рахунку українця один асист.

Кар'єра Кучерявого у Шотландії

  • Зазначимо, що Максим Кучерявий – вихованець київської ДЮСШ-15.
  • На початку 2021 року у віці 18 років підписав контракт із Сент-Джонстоном.
  • Спочатку грав переважно за другу команду "святих" та набирався досвіду в клубах нижчих ліг, де виступав на правах оренди.
  • У сезоні-2023/24 зумів вибороти місце в основному складі Сент-Джонстона. За весь час Кучерявий зіграв за "святих" 47 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.
  • Transfermarkt оцінює українця в 500 тисяч євро.
  • Максим Кучерявий має досвід виступів за молодіжні збірні України U-21 (5 матчів, 1 гол) та U-23 (4 матчі).