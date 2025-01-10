Большой аванс: Боб Арум удивил выбором самого опасного супертяжеловеса современности

В 2024 году Александр Усик и Тайсон Фьюри в очном противостоянии определили имя первого абсолюта хевивейта в XXI веке. Украинец дважды одолел до того непобедимого британца и снял все вопросы относительно лучшего бойца в этой весовой категории.

Несмотря на очевидную доминацию обладателя поясов WBA, WBC и WBO, Боб Арум считает, что не Александр Усик является самым опасным бойцом в хевивейте. Он выделил боксера, который еще никогда не был полноценным чемпионом мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yardbarker.

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Спорный выбор

Опытный промоутер и руководитель компании Top Rank заявил, что наибольшую угрозу в современном супертяжелом весе несет 25-летний Джаред Андерсон. Функционер ожидает, что 2025 год станет прорывным в карьере американца:

Я не собираюсь менять свое мнение. Джаред – наиболее опасный боксер в современном супертяжелом весе. В этом году я жду от него мести за поражение. Вы даже не представляете, какое шоу мы готовим для болельщиков в театре MSG.

Отметим, что речь идет о следующем бое Джареда Андерсона, который состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке. Его соперником станет греческий боксер Марио Коллиас.

Справка. Главным событием этого вечера бокса станет титульный поединок между украинским чемпионом мира по версии WBO Денисом Беринчиком и претендентом на пояс Кейшоном Дэвисом.

Напомним, что в предыдущем бою Джаред Андерсон проиграл нокаутом Мартину Баколе уже в пятом раунде. То поражение стало первым в его карьере – до того было 17 побед (15 досрочных).