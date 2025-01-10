Попри очевидну домінацію володаря поясів WBA, WBC та WBO, Боб Арум вважає, що не Олександр Усик є найнебезпечнішим бійцем у хевівейті. Він виділив боксера, який ще ніколи не був повноцінним чемпіоном світу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Yardbarker.

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Суперечливий вибір

Досвічений промоутер і керівник компанії Top Rank заявив, що найбільшу загрозу в сучасній суперважкій вазі несе 25-річний Джаред Андерсон. Функціонер очікує, що 2025 рік стане проривним у кар'єрі американця:

Я не збираюся змінювати свою думку. Джаред – найбільш небезпечний боксер у сучасній суперважкій вазі. У цьому році я чекаю від нього помсти за поразку. Ви навіть не уявляєте, яке шоу ми готуємо для вболівальників у театрі MSG.

Зазначимо, що йдеться про наступний бій Джареда Андерсона, який відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку. Його суперником стане грецький боксер Маріо Колліас.

Довідка. Головною подією цього вечора боксу стане титульний поєдинок між українським чемпіоном світу за версією WBO Денисом Берінчиком і претендентом на пояс Кейшоном Девісом.

Нагадаємо, що в попередньому бою Джаред Андерсон програв нокаутом Мартіну Баколе вже у п'ятому раунді. Та поразка стала першою в його кар'єрі – до того було 17 перемог (15 дострокових).