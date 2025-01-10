Тож наразі боксерська спільнота обговорює, хто може стати наступним суперником українця. Своєю думкою щодо цього поділився Том Леффлер, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

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Останній топ, якого не перемагав Усик

Промоутер Володимира Кличка вважає, що Олександр Усик уже всім довів, що він є найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії, проте залишився один топовий боєць, з яким українець ще не виходив у ринг. Саме бій з ним міг би бути цікавим для глядачів:

"Реванш із Даніелем Дюбуа – це хороша битва, але я завжди хотів би побачити бій із Вайлдером. Деонтей завжди бере участь у цікавих поєдинках – і коли він нокаутує когось, і коли його нокаутують. Для Усика є кілька цікавих варіантів.

Олександр зробив усе можливе, щоб довести, що він номер один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Є багато видатних боксерів, але, враховуючи все, чого Усик домігся на цей момент, я точно ставлю його на вершину списку".

До слова. Деонтей Вайлдер програв чотири з п’яти останніх поєдинків. До цього він мав рекорд – 42 перемоги (41 нокаутом), одна нічия та нуль поразок.

Зазначимо, що востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив на ринг у червні 2024 року, коли сенсаційно поступився Чжан Чжілею. Очікується, що американець повернеться на ринг у квітні, де візьме участь у вечорі боксу, який відбудеться в Атланті.