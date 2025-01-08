Він проведе бій у квітні під час вечора боксу в Атланті, який організує стрімінгова платформа "BLK Prime". Його суперником стане американець Стефен Шоу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

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Битва для повернення впевненості

Офіційне оголошення про проведення цього поєдинку відбудеться 11 січня. Це станеться на пресконференції за участі "Бронзового бомбардувальника" та його менеджера Шеллі Фінкеля.

Зазначимо, що маловідомий 32-річний Стефан Шоу на професійному рівні провів 22 бої, у яких здобув 20 перемог (15 достроково). В останньому поєдинку він нокаутував уже в першому раунді ветерана Джейсона Бергмана.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер востаннє виходив на ринг 1 червня 2024 року. Тоді великий апсет собі в актив записав Чжан Чжилей, який переміг нокаутом у п'ятому раунді.