Он проведет бой в апреле во время вечера бокса в Атланте, который организует стриминговая платформа "BLK Prime". Его соперником станет американец Стефен Шоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Битва для возвращения уверенности

Официальное объявление о проведении этого поединка состоится 11 января. Это произойдет на пресс-конференции с участием "Бронзового бомбардировщика" и его менеджера Шелли Финкеля.

Отметим, что малоизвестный 32-летний Стефан Шоу на профессиональном уровне провел 22 боя, в которых одержал 20 побед (15 досрочно). В последнем поединке он нокаутировал уже в первом раунде ветерана Джейсона Бергмана.

Напомним, что Деонтей Уайлдер в последний раз выходил на ринг 1 июня 2024 года. Тогда большой апсет себе в актив записал Чжан Чжилей, который победил нокаутом в пятом раунде.