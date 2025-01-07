Хирн анонсировал возвращение Эй-Джея в ринг. Промоутер также назвал примерную дату боев британского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Когда Джошуа вернется на ринг

Эдди Хирн отметил, что новый поединок Энтони Джошуа состоится в 2025 году. Скорее всего Эй-Джей вернется на ринг в мае или июне.

Британский промоутер сообщил, с кем бывший чемпион мира встретится в ожесточенном поединке. Оба боксера также представляют Великобританию.

Я считаю, что для Энтони есть только два боя: или реванш с Дюбуа, или бой с Фьюри. А в плане финансовом, то не осталось большего поединка, чем Джошуа – Фьюри,

– сказал Хирн.

Промоутер также отметил,, что Даниэль Дюбуа для реванша с Энтони Джошуа должен победить Джозефа Паркера. Поединок "Динамита" против австралийским боксером состоится 2 февраля.