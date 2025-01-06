31-летний супертяжеловес планирует провести бой с Эй-Джеем. Он заявил, что завершит бой досрочно, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу спортсмена в социальные сети Х.

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Баколе обратился к Джошуа

Мартин Баколе записал видео, где дерзко обратился к бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа. Конголезский супертяжеловес бросил вызов британскому боксеру.

31-летний боксер пообещал отправить Эй-Джея в нокаут в первом раунде. Он такого припомнил, что уже несколько раз предлагал британцу провести поединок.

Джошуа, это видео для тебя. Я бросал тебе вызов, я хотел тебя нокаутировать. Я знаю, что ты нес чушь насчет Эфе Аджагбы, что он меня побьет. Позор тебе. Сколько раз я тебе бросал вызовы? Сколько раз я просил тебя подраться со мной в Африке? Тебе должно быть стыдно за себя. Я хочу драться с тобой. Я хочу нокаутировать тебя,

– сказал Баколе.

Конголезский супертяжеловес также вспомнил собственные бои против Даниэля Дюбуа. Боксер отметил, что с легкостью победит Энтони Джошуа.

Посмотри на Дюбуа. Я дважды сломал ему нос, а он наглухо нокаутировал тебя. Если ты подерешься со мной, я нокаутирую тебя в первом раунде. Ты говоришь об Аджагбе. Он ребенок. Подожди и увидишь, как я нокаутирую его. Я приглашаю тебя на наш бой. Ты несешь чушь, я хочу драться с тобой. Хватит нести чушь,

– добавил боксер.

Баколе также заметил, что Джошуа теперь называет себя нигерийцем, а не британцем. Конголезец отметил, что он африканский гигант и воин и в очередной раз пообещал отправить Эй-Джея в нокаут.