На шахматной Олимпиаде в женских соревнованиях произошло знаменательное событие: британка Бодхана Шиванандан выполнила условия для получения звания гроссмейстерши. В 11 лет она станет самой молодой обладательницей этого звания в истории.

Англичанка тамильского происхождения побьет рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса. Он принадлежит украинской предательнице Екатерине Лагно, выступающей за сборную России, пишет 24 Канал.

Самая молодая гроссмейстерша в истории

11-летняя Шиванандан во время шахматной Олимпиады в Самарканде постоянно играла за первой доской сборной Англии и набрала 8 очков из 11 возможных.

Чтобы стать гроссмейстером в женском разряде, нужно достичь рейтинга 2300 и сыграть не менее 9 партий на турнирах, где средний рейтинг соперников составляет не менее 2180. Все эти условия Бодхана выполнила.

Таким образом, она перепишет историю женских шахмат: предыдущей самой молодой шахматисткой, достигшей этого звания, была Екатерина Лагно, о чем даже есть запись в Книге рекордов Гиннеса. Уроженке Львова тогда было 12 лет.

Предательница Лагно

Екатерина Лагно позорно решила выступать за Россию, хотя на момент установления своего рекорда играла в шахматы под украинским флагом.

Гроссмейстерша родилась в семье заслуженного тренера по шахматам, уроженца Полтавы, Александра Лагна. В 11 лет переехала из Львова в Краматорск, а затем в Донецк.

После замужества с французским гроссмейстером Робером Фонтеном переехала жить за границу. Но в 2014 году внезапно подала документы на получение российского гражданства, воспользовавшись тем, что ее мать – этническая русская.

Федерация шахмат Украины подала протест в связи с переходом Лагно в российскую сборную и добилась финансовой компенсации. Сама "предательница" цинично заявляла, что ее решение никак не связано с политической ситуацией в Украине.