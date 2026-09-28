Англійка тамільського походження перевершить рекорд, вписаний до Книги Гіннеса. Належить він українській зрадниці Катерині Лагно, яка виступає за команду Росії, пише 24 Канал.

Наймолодша гросмейстерка в історії

11-річна Шиванандан під час шахової Олімпіади у Самарканді постійно грала за першою дошкою команди Англії і здобула 8 очок з 11 можливих.

Щоб стати гросмейстеркою у жіночому розряді, потрібно досягнути рейтингу 2300 і зіграти бодай 9 партій на турнірах, де середній показник опонентів складає не менше 2180. Усі ці умови Бодхана виконала.

Таким чином вона перепише історію жіночих шахів: попередня наймолодша шахістка, яка досягла найвищого звання, – це Катерина Лагно, про що навіть є запис у Книзі рекордів Гіннеса. Уродженці Львова тоді було 12.

Зрадниця Лагно

Катерина Лагно ганебно обрала виступати за Росію, хоча на момент свого рекорду грала у шахи під українським прапором.

Гросмейстерка народилася в родині заслуженого тренера з шахів родом із Полтави Олександра Лагна. В 11 років переїхала зі Львова у Краматорськ, згодом у Донецьк.

Після одруження із французьким гросмейстером Робером Фонтеном переїхала жити за кордон. Але у 2014 році раптово подала документи на отримання російського громадянства, скориставшись тим, що її мати – етнічна росіянка.

Федерація шахів України подала протест через перехід Лагно до російської збірної і домоглася фінансової компенсації. Сама зрадниця цинічно говорила, що її рішення ніяк не пов'язане з політичною ситуацією в Україні.