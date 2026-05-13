Как в Египте строят арену к бою Усика –что известно об организации уникального вечера бокса

В египетской Гизе, вблизи всемирно известных пирамид, продолжается работа по подготовке к проведению боя Александр Усик – Рико Верховен. Вечер боя должен стать уникальным.

До поединка на пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма) между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верховеном осталось совсем немного времени. Поэтому в Гизе продолжаются организационные работы, сообщает британское издание Boxing King Media.

К теме Усик – Верховен: сколько стоят билеты на бой и как купить украинцам

На каком этапе подготовки находится бой Усик – Верховен?

Боксерское медиа показало кадры подготовительных работ к бою за титул чемпиона мира по боксу, который состоится в Египте уже 23 мая.

Процесс монтажа арены в Гизе: смотрите видео

В двухминутном ролике видно, что строители работают почти круглосуточно. Все для того, чтобы установить ринг и построить временную арену напротив египетских пирамид.

В Каире начинают появляться первые кадры с места проведения боя Усик - Рико. Нам обещали невероятную декорацию, и лучше этого просто не бывает,

– говорится в сообщении Boxing King Media.

Отметим, что по информации портала BoxRec, бой Усика и Верховена должен стать главным и одним из девяти поединков вечера бокса под названием "Glory in Giza".

В со-главном поединке ивента британец Хамза Шираз встретится с немцем Алемом Бегичем. Они разыграют вакантный пояс WBO в весовой категории до 73 килограммов.

Часто ли проводятся поединки в Гизе?

Нет. Вечер бокса в Гизе уникальный, ведь египетские пирамиды входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. Как пишет Википедия, пирамида Хеопса же сейчас является единственным уцелевшим объектом из перечня "Семи чудес света".

Обычно поблизости не происходит массовых мероприятий, поэтому арена для поединков будет временной и монтируется за несколько дней до спортивного мероприятия. Главный организатор поединка Александр Усик – Рико Верховен Турки Аль-Шейх является советником при Королевском дворе Саудовской Аравии и исполняет обязанности министра спорта страны. Он чаще всего проводит вечера бокса на родине или в Великобритании.

Например, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. А вторую встречу украинца с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года принимал стадион "Kingdom Arena", расположенный в городе Эр-Рияд.

Что известно о бое Усик – Верховен?