Война в Украине повлияла на решение по бою русского боксера, которого тренирует украинец

Россиянин Дмитрий Бивол планирует бой с немцем Михаэлем Эйфертом. Поединок состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Титул Всемирной боксерской организации (WBO) не будет выставлен на кон в этом поединке, сообщает The Ring. Это решение приняли из-за войны в Украине, однако пояс, принадлежащий Биволу, останется за ним.

Что известно о решении боя Бивола?

WBO отметила, что бой будет рассматриваться как обычный, без защиты их чемпионского титула. В то же время на кону остаются пояса WBA, IBF и титул The Ring в полутяжелом весе.

Что известно о Дмитрии Биволе?

Бивол является владельцем поясов WBA, WBO и IBF и выступает под флагом Кыргызстана.

Для Бивола это будет первый поединок после операции на спине: в августе ему удалили межпозвонковую грыжу, после чего он прошел курс реабилитации и вернулся к тренировкам. 35-летний боксер из Санкт-Петербурга входит в пятерку лучших бойцов мира по версии The Ring.

По данным Википедии, в октябре 2024 года он потерпел первое поражение в карьере, уступив Артуру Бетербиеву по решению судей в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако в феврале этого года Бивол взял реванш.

Его следующий соперник, Михаэль Эйфердт, является непременным претендентом на титул IBF. Самую известную победу немец одержал в 2023 году, когда победил бывшего чемпиона Жана Паскаля.

Последний раз в России Бивол выходил на ринг в декабре 2021 года, успешно защитив титул в поединке против Умара Саламова.

Кто тренирует Бивола?

Украинский боксер Андрей Великовский присоединился к тренировочному лагерю российского чемпиона в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, готовящийся к поединку в Екатеринбурге.

Великовский активно демонстрирует участие в подготовке чемпиона, публикуя фотографии и видео с общих тренировок в соцсетях. Он отметил профессиональный подход команды и возможность "перенимать опыт у лучших", отметив, что "каждая минута на этом ринге идет в копилку".