Титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) не буде виставлений на кон у цьому поєдинку, повідомляє The Ring. Це рішення ухвалили через війну в Україні, проте пояс, який належить Біволу, залишиться за ним.

Дивіться також Скандальна підготовка: український боксер тренує росіянина перед боєм у Росії

Що відомо про рішення бою Бівола?

WBO зазначила, що бій буде розглядатися як звичайний, без захисту їхнього чемпіонського титулу. Водночас на кону залишаються пояси WBA, IBF та титул The Ring у напівважкій вазі.

Що відомо про Дмитра Бівола?

Бівол є власником поясів WBA, WBO та IBF і виступає під прапором Киргизстану.

Для Бівола це буде перший поєдинок після операції на спині: у серпні йому видалили міжхребцеву грижу, після чого він пройшов курс реабілітації та повернувся до тренувань. 35-річний боксер із Санкт-Петербурга входить до п'ятірки найкращих бійців світу за версією The Ring.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2024 року він зазнав першої поразки в кар'єрі, поступившись Артуру Бетербієву за рішенням суддів у бою за абсолютний титул у напівважкій вазі на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Проте в лютому цього року Бівол взяв реванш.

Його наступний суперник, Міхаель Ейфердт, є обов'язковим претендентом на титул IBF. Найвідомішу перемогу німець здобув у 2023 році, коли переміг колишнього чемпіона Жана Паскаля.

Востаннє в Росії Бівол виходив на ринг у грудні 2021 року, успішно захистивши титул у поєдинку проти Умара Саламова.

Хто тренує Бівола?

Український боксер Андрій Великовський приєднався до тренувального табору російського чемпіона у напівважкій вазі Дмитра Бівола, який готується до поєдинку в Єкатеринбурзі.

Великовський активно демонструє участь у підготовці чемпіона, публікуючи фотографії та відео зі спільних тренувань у соцмережах. Він відзначив професійний підхід команди та можливість "переймати досвід у найкращих", зазначивши, що "кожна хвилина на цьому рингу йде у скарбничку".