Эпатажный ирландец возвращается в октагон после 5-летнего перерыва. 37-летний боец согласился провести реванш с американцем, которого 13 лет назад уже победил единогласным решением судей, пишет 24 Канал.

Что известно о бое Макгрегор – Холлоуэй?

Долгожданное возвращение Конора в клетку, безусловно, станет одним из главных событий в UFC за последний год. Об огромном интересе к ирландцу свидетельствует его гонорар: гарантированно Макгрегор получит за свое возвращение 15 миллионов долларов, а с учетом всех спонсорских и телевизионных выплат сумма может вырасти аж до 70 миллионов.

Что касается Макса Холлоуэя, то он получил шанс свести счеты с Конором за поражение в 2013 году, а заодно и заработать самые большие деньги в своей карьере – около 2 миллионов долларов гарантированно плюс бонусы.

Когда состоится бой Макгрегор – Холлоуэй?

Главному событию вечера будет предшествовать очень длительный кард: его начало запланировано около полуночи по киевскому времени, но основные бои начнутся не раньше 4 часов утра.

Что касается Конора и Макса, то они выйдут в октагон около 6 часов утра 12 июля по киевскому времени. Транслятором UFC в Украине является Setanta Sports.