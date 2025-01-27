Бой украинского боксера отменили: в чем причина

Украинский боксер Тарас Шелестюк не выйдет на ринг с аргентинцем Кристианом Хавьером Аялой. Противостояние отменили.

В четверг, 30 января, было запланировано противостояние Тараса Шелестюка и Кристиана Хавьера Аялы. Однако бой не состоится пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Шелестюка.

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Почему бой отменили

Шелестюк сообщил, что его соперник получил травму, из-за чего боксеры не встретятся на ринге.

Бой 30 января в Монреале отменен из-за травмы соперника,

– написал Шелестюк.

Отметим, что последний официальный поединок Тараса состоялся в марте 2022 года. Тогда судьи не смогли определить победителя в близком бою с венесуэльцем Габриэлем Маэстро.

Достижения Тараса Шелестюка