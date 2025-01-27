В четверг, 30 января, было запланировано противостояние Тараса Шелестюка и Кристиана Хавьера Аялы. Однако бой не состоится пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Шелестюка.
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Почему бой отменили
Шелестюк сообщил, что его соперник получил травму, из-за чего боксеры не встретятся на ринге.
Бой 30 января в Монреале отменен из-за травмы соперника,
– написал Шелестюк.
Отметим, что последний официальный поединок Тараса состоялся в марте 2022 года. Тогда судьи не смогли определить победителя в близком бою с венесуэльцем Габриэлем Маэстро.
Достижения Тараса Шелестюка
- На любительском уровне стал бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Украинец был чемпионом мира в 2011 году и получал «бронзу» на чемпионате Европы-2010.
- Во время профессиональной карьеры Шелестюк не знал поражений. На его счету 19 побед (11 - нокаутом) и 1 ничья. Тарас владел титулами Интернационального чемпиона WBA, Интерконтинентального чемпиона WBA и WBA NABO.