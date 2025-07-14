Реванш Усик – Дюбуа: анонс боя за абсолютное чемпионство

Украинский боксер Александр Усик в третий раз в своей карьере сразится за звание абсолютного чемпиона. Его соперником в бою-реванше будет обладатель титула IBF британец Даниэль Дюбуа.

Первый поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа завершился победой украинского боксера. Амбициозный британец, окрыленный триумфом над Энтони Джошуа, собирается взять реванш и забрать все пояса. 24 Канал собрал самое важное, что нужно знать накануне грандиозной битвы Усик – Дюбуа.

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Где и когда состоится бой Усик – Дюбуа

Бой за абсолют между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в Великобритании. Вечер бокса будет принимать лондонский стадион "Уэмбли" в субботу, 19 июля. Ожидается, что бой посетят более 80 тысяч зрителей.

Для украинского боксера это не первое выступление на легендарной арене. В октябре 2020 года Усик дрался против Дерека Чисоры. Непростой поединок завершился победой украинца единогласным решением судей.

В целом Великобританию можно считать фартовой для Усика. Украинский боксер на профи-ринге провел три поединка на Туманном Альбионе. Все они завершились в пользу уроженца Симферополя.

Усик и Дюбуа на "Уэмбли": видео

Время начала битвы за абсолют

Большой вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Сначала в программе боксерского шоу состоятся поединки андеркарда.

В программе запланированы поединки с участием украинских боксеров: Владислава Сиренко против британца Соломона Дакреса, обладателя титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэля Лапина с Льюисом Эдмондсоном. Выставочный бой также проведет 17-летняя украинка Кира Макогоненко.

Главный поединок вечера бокса ожидается не ранее 23:30 по киевскому времени. Выход на ринг Усика и Дюбуа будет зависеть от завершения поединков андеркарда.

Кто покажет и где смотреть бой Усик – Дюбуа

В Украине официальными правами транслятора боя Усик – Дюбуа владеет медиасервис MEGOGO. Поэтому украинские болельщики смогут насладиться яркими поединками большого вечера бокса в Лондоне.

Весь андеркард, а также главный бой Усик – Дюбуа 2 будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Главный поединок боксерского шоу на "Уэмбли" будет комментировать Владимир Кобельков. Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Бой Усик – Дюбуа 19 июля / фото из инстаграма боксера

За что будут драться Усик и Дюбуа

Александр Усик владеет чемпионскими титулами WBA, WBO, WBC и IBO. Эти пояса украинский боксер завоевал в поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа может похвастаться лишь титулом IBF, который он получил летом 2024 года после отказа Усика защищать титул. Дело в том, что Александр уже имел договоренность о реванше с Тайсоном Фьюри, а потому не мог провести этот бой.

Таким образом, на кону второго боя между Усиком и Дюбуа будут стоять все чемпионские пояса дивизиона. Победитель станет абсолютным чемпионом хевивейта.

Ранее Александр уже был абсолютом в первом тяжелом весе, после победы над Тони Белью в 2018 году. А в 2024 году Усик сенсационно побил Тайсона Фьюри и получил звание абсолютного чемпиона в хевивейте. В случае успеха украинец сможет в третий раз завладеть почетным статусом.

Усик уже побеждал Дюбуа / фото Getty Images

Скандальный первый поединок

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут второй очный поединок. Первая встреча боксеров состоялась 26 августа 2023 года во Вроцлаве.

В пятом раунде Дюбуа грязным приемом отправил Усика на канвас. Британец нанес удар ниже пояса. Рефери заметил нарушение правил, а потому не стал отсчитывать нокаут. Александр получил законные минуты на восстановление.

Дюбуа ударил Усика запрещенным ударом / фото Getty Images

Этот эпизод только разозлил Усика. В восьмом раунде Александр отправил Дюбуа в первый нокдаун – британец "взял колено". А в следующей трехминутке заставил капитулировать. Украинец одержал победу техническим нокаутом, защитив свои титулы.

После боя Дюбуа постоянно жаловался, что у него украли победу. Однако все апелляции представителей британца были отклонены.

Статистика боксеров

Второй поединок против Даниэля Дюбуа станет 24-м для Александра Усика. Все 23 предыдущих поединка (14 – нокаутом) завершились в пользу украинца.

Даниэль Дюбуа одержал 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. В пассиве британца два поражения: в 2020 году от Джо Джойса и в 2023 году от Александра Усика.