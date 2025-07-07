Карьера Александра Усика близится к своему завершению. Украинец признается, что ему осталось немного в профессиональном боксе, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Осталось два поединка

Уже 19 июля Усик выйдет в ринг против Даниэля Дюбуа. Победа в этом бою позволит Александру снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кроме того, этот поединок обещает стать предпоследним в его карьере. Украинец анонсировал, что после встречи с британцем назовет фамилию своего последнего оппонента.

Почему я все еще боксирую? Потому что Бог дает мне возможность, я беру ее. Моя задача – в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Я люблю бокс и тяжелые тренировки. У меня осталось два боя – с Дюбуа и еще один. С кем – не знаю. Я скажу после этого поединка. Это моя жизнь,

– заявил Усик.

Существует высокая вероятность, что последним соперником Александра станет Тайсон Фьюри. "Цыганский король" уже вызвал Усика на бой и назначил дату 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли".

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Напомним, что в прошлом году Усик дважды одолел Фьюри по решению судей. Это позволило ему стать первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В целом же Александр остается непобедимым на профессиональном уровне. Украинец выиграл все 23 поединка, из них 14 – нокаутом. Также на счету Усика есть золотая медаль Олимпийских игр-2012.