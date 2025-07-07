Кар'єра Олександра Усика наближається до свого завершення. Українець зізнається, що йому залишилось небагато у професійному боксі, повідомляє 24 Канал з посиланням на DAZN Boxing.

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Залишилось два поєдинки

Вже 19 липня Усик вийде в ринг проти Даніеля Дюбуа. Перемога в цьому бою дозволить Олександру знову стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Крім того, цей поєдинок обіцяє стати передостаннім у його кар'єрі. Українець анонсував, що після зустрічі із британцем назве прізвище свого останнього опонента.

Чому я все ще боксую? Тому що Бог дає мені можливість, я беру її. Моє завдання – втретє стати абсолютним чемпіоном світу. Я люблю бокс та важкі тренування. У мене залишилося два бої – з Дюбуа і ще один. З ким – не знаю. Я скажу після цього поєдинку. Це моє життя,

– заявив Усик.

Існує висока ймовірність, що останнім суперником Олександра стане Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" вже викликав Усика на бій та призначив дату 18 квітні 2026 року на стадіоні "Вемблі".

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Нагадаємо, що минулого року Усик двічі здолав Ф'юрі за рішенням суддів. Це дозволило йому стати першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Загалом же Олександр залишається непереможним на професійному рівні. Українець виграв всі 23 поєдинки, з них 14 – нокаутом. Також на рахунку Усика є золота медаль Олімпійських ігор-2012.