Українського вболівальника цікавлять не тільки перемоги Усика, а його також особисте життя. 24 канал пропонує Вам дізнатись про те, з ким українських зірок шоубізнесу проводить час Король хевівейту.

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День народження доньки Усика

Олександр Усик та його дружина Катерина виховують трьох дітей: Єлизавету, Марію та двох синів Кирила та Михайла. У березні 2025 року український боксер влаштував велику вечірку з нагоди 15-річчя старшої доньки.

Подружжя Усиків організували грандіозне святкування Дня народження своєї доньки Єлизавети. На вечірці були присутні багато українських зірок шоубізнесу, зокрема Надія Дорофєєва.

Святкування Дня народження доньки Олександра Усика запам'яталось епізодом за участі боксера та Надії Дорофєєвої. Український боксер запалив у танці разом зі співачкою прямо на сцені.

Усик танцює з Дорофєєвою: дивіться відео

Олександр Усик вразив фанатів своїми навичками, виконавши ефектний танець. Деякі користувачі соціальних мереж зазначили, що український чемпіон так само відмінно танцює, як і боксує у ринзі.

Вечірки Катерини Усик

Катерина Усик через деякий час після великого святкування Дня народження своєї доньки Єлизавети влаштувала розкішну вечерю з подругами. Цей захід також не обійшовся без зірок української естради.

Дружина Олександра Усика запросила на вечерю виступати Віктора Павліка. Для гостей також співала відома українська артистка Ірина Білик.

Вечеря Катерини Усик з подругами / Фото з інстаграму дружини Усика

У травні 2025 року Катерина Усик святкувала свій 37-й День народження. Дружина Олександра Усика полюбляє влаштовувати феєричні вечірки, запрошуючи на них відомих українських артистів.

Цього разу на Дні народженні Катерини Усик виступали Дмитро Монатік, Віталій Козловський. А ведучою вечірки була зіркова Марія Єфросиніна.

Катерина Усик відсвяткувала День народження: дивіться відео

38-річчя Олександра Усика

Катерина Усик організувала благодійний захід з нагоди 38-го Дня Народження свого чоловіка Олександра Усика. Самого боксера не було на вечірці, але його заміняла картонна фігура у вигляді чемпіона.

Фігура Усика з картону / Скриншот з інстаграму Катерини Усик

Вірка Сердючка та Артем Пивоваров були запрошені виступати на Дні народження Олександра Усика.

День народження Олександра Усика: дивіться відео

Нагадаємо, що Катерина Усика озвучила мету благодійної вечірки з нагоди Дня народження Олександра Усика. Кохана українського чемпіона наголосила, що збирає кошти на відбудову шпиталів.

Усик відповів на виклик Лебіги

У березні 2025 року Михайло Лебіга запустив цілодобову трансляцію на Twitch, де під час марафону зі схуднення викликав на бій Олександра Усика. Український чемпіон відповів на пропозицію блогера.

Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво,

– написав Усик.

Усик прийняв виклик Лебіги / Скриншот з інстаграму GoldenBoxing

Згодом Олександр Усик написав Михайлу Лебізі в інстграмі. Стрімер показав повідомлення від українського боксера: "Михайло, я йду за тобою".

Зустріч з Лободою

Окрім вечірок, чимало українських знаменитостей приходить на бої Олександра Усика, щоб підтримати боксера у важливий час. Однією з гостей стала співачка Світлана Лобода.

Українська артистка завітала на реванш між Усиком та Ф'юрі. Після завершення поєдинку Світлана Лобода особисто привітала українського чемпіона з перемогою, обійнявши його.

Усик обійнявся з Лободою: дивіться відео

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року. Український чемпіон битиметься з британським боксером на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше ми розповідали про Анатолія Усика, батька Олександра Усика, який не зміг дочекатись гучних перемог українського чемпіона, покинувши цей світ.