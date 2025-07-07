Украинского болельщика интересуют не только победы Усика, а его также личная жизнь. 24 канал предлагает Вам узнать о том, с кем украинских звезд шоубизнеса проводит время Король хевивейта.

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День рождения дочери Усика

Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают троих детей: Елизавету, Марию и двух сыновей Кирилла и Михаила. В марте 2025 года украинский боксер устроил большую вечеринку по случаю 15-летия старшей дочери.

Супруги Усик организовали грандиозное празднование Дня рождения своей дочери Елизаветы. На вечеринке присутствовали многие украинские звезды шоубизнеса, в частности Надежда Дорофеева.

Празднование Дня рождения дочери Александра Усика запомнилось эпизодом с участием боксера и Надежды Дорофеевой. Украинский боксер зажег в танце вместе с певицей прямо на сцене.

Усик танцует с Дорофеевой: смотрите видео

Александр Усик поразил фанатов своими навыками, выполнив эффектный танец. Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что украинский чемпион так же отлично танцует, как и боксирует в ринге.

Вечеринки Екатерины Усик

Екатерина Усик спустя некоторое время после большого празднования Дня рождения своей дочери Елизаветы устроила роскошный ужин с подругами. Это мероприятие также не обошлось без звезд украинской эстрады.

Жена Александра Усика пригласила на ужин выступать Виктора Павлика. Для гостей также пела известная украинская артистка Ирина Билык.

Ужин Екатерины Усик с подругами / Фото из инстаграма жены Усика

В мае 2025 года Екатерина Усик праздновала свой 37-й День рождения. Жена Александра Усика любит устраивать феерические вечеринки, приглашая на них известных украинских артистов.

На этот раз на Дне рождении Екатерины Усик выступали Дмитрий Монатик, Виталий Козловский. А ведущей вечеринки была звездная Мария Ефросинина.

Екатерина Усик отпраздновала День рождения: смотрите видео

38-летие Александра Усика

Екатерина Усик организовала благотворительное мероприятие по случаю 38-го Дня Рождения своего мужа Александра Усика. Самого боксера не было на вечеринке, но его заменяла картонная фигура в виде чемпиона.

Фигура Усика из картона / Скриншот из инстаграма Екатерины Усик

Верка Сердючка и Артем Пивоваров были приглашены выступать на Дне рождения Александра Усика.

День рождения Александра Усика: смотрите видео

Напомним, что Екатерина Усика озвучила цель благотворительной вечеринки по случаю Дня рождения Александра Усика. Любимая украинского чемпиона отметила, что собирает средства на восстановление госпиталей.

Усик ответил на вызов Лебиги

В марте 2025 года Михаил Лебига запустил круглосуточную трансляцию на Twitch, где во время марафона по похудению вызвал на бой Александра Усика. Украинский чемпион ответил на предложение блогера.

Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво,

– написал Усик.

Усик принял вызов Лебиги / Скриншот из инстаграма GoldenBoxing

Впоследствии Александр Усик написал Михаилу Лебиге в инстграме. Стример показал сообщение от украинского боксера: "Михаил, я иду за тобой".

Встреча с Лободой

Кроме вечеринок, немало украинских знаменитостей приходит на бои Александра Усика, чтобы поддержать боксера в важное время. Одной из гостей стала певица Светлана Лобода.

Украинская артистка посетила реванш между Усиком и Фьюри. После завершения поединка Светлана Лобода лично поздравила украинского чемпиона с победой, обняв его.

Усик обнялся с Лободой: смотрите видео

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года. Украинский чемпион сразится с британским боксером на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее мы рассказывали о Анатолии Усике, отце Александра Усика, который не смог дождаться громких побед украинского чемпиона, покинув этот мир.