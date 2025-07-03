Ходили вперті чутки, що він може передумати й повернутися на ринг. Судячи з усього, це дійсно станеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на Туркі Аль аш-Шейха.

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Що відомо про повернення Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг заявив, що мав розмову з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, колишній чемпіон світу пообіцяв йому повернутися в бокс і навіть назвав орієнтовну дату камбеку.

"Циганський король" повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році... Нам треба влаштувати полювання на кролика,

– написав Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що кроликом Тайсон Ф'юрі та Туркі Аль аш-Шейх називають Олександра Усика. Тож це може бути натяком на проведення трилогії Усик – Ф'юрі.

До слова. Всього на професійному рівні британський боксер провів 37 боїв. У них він здобув 34 перемоги, з яких 24 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше особисто Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий відновити кар'єру. За його словами, він зробить камбек лише заради поєдинку з Олександром Усиком.