На цю подію відреагував український боксер Василь Ломаченко. Він на своїй сторінці у фейсбуці став на захист діяча УПЦ (МП), який підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви, інформує 24 Канал.

До теми Митрополита Онуфрія позбавили громадянства України, – СБУ

Реакція Ломаченка на позбавлення громадянства Онуфрія

Колишній чемпіон світу вважає Онуфрія людиною, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами. Він у типовому для себе стилі взявся цитувати Біблію та побажав усім миру.

"У людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру – ніяк. Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій – людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами.

Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може дерево добре родити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мт.7:17. Мир всім", – написав Ломаченко.

До слова. Василь Ломаченко систематично підтримує Онуфрія, який має тісні зв'язки з Росією. Раніше боксер навіть закликав українців підписати петицію, аби залишити Києво-Печерську лавру в підпорядкуванні УПЦ МП.

Нагадаємо, що напередодні ексчемпіон світу опинився в епіцентрі ще одного скандалу. Він після обстрілу його рідної школи так і не зміг чітко сказати, що в цьому винна Росія, через що отримав шквал критики та вступив у публічний конфлікт з Сергієм Стерненком і Сергієм Притулою.